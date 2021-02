¡Sorprendente! Conocé el teléfono con lengua para "sentir" la conversación

La pandemia de coronavirus obligó a las personas a distanciarse físicamente y en sus inicios la cuarentena era obligatoria. Un año después el mundo sigue en vilo y aún dar un abrazo o compartir un momento puede ser peligroso para las personas de riesgo. Por eso, dos estudiantes de arte crearon una propuesta para solucionar este problema.



Sandeep Hoonjan y Xianzhi Zhang, dos estudiantes del Royal Collage of Arte de Londres, Inglaterra, crearon el proycto "Feel the Conversation" (Sentí la conversación). El objetivo es que la comunicación a distancia, ya sea por celular o teléfono fijo, haga que las personas se sientan más unidas en un contexto donde el contacto físico no existe.

Fuente: AS

Un teléfono con lengua

Hoonjan y Zhang crearon un teléfono con lengua y un cepillo, ambos de silicona, para imitar las conversaciones reales que no se pueden tener por el Covid. Su idea era dar la posibilidad de tener charlas "más íntimas", explicaron al medio Dezeen. El tacto háptico de los accesorios es similar a la vibración de un teléfono móvil.



La lengua en el teléfono fue creada como un accesorio por ser un órgano sensorial, por lo tanto reconocible. Hoonjan explicó que la gente extraña la sensación de tacto y otras formas en que las personas se sienten naturalmente más cercanas durante una conversación, como el lenguaje corporal.



Ambos estudiantes explicaron que se trata de un "hambre de piel" y que extrañan el tacto. Por ello, este teléfono podría ser necesario y para la salud mental y podría ayudar a muchas personas.

Cómo funciona el teléfono con lengua