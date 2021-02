Usuaria de TikTok reveló truco para combatir el insomnio y es furor en la red

Sin dudas, no hay nada peor que terminar la jornada agotado, acostarse en la cama y no poder conciliar el sueño. La frustración de no poder dormir y dar vueltas en la cama es algo que le ocurre a miles y miles de personas en el mundo. En la actualidad, el acelerado ritmo de vida, el estrés o diversos conflictos hacen que el número de quienes sufren de estos problemas en la noche crezca a pasos agigantados.

Por este motivo, una joven en TikTok se animó a dar consejos para ayudar a quienes padecen insomnio a diario. Tal como se alcanza a leer en su perfil en la red social es una graduada en psicología. La usuaria @psychologee explica, a través de un corto clip, cómo quedarse dormido de una manera rápida y eficaz.

"Mi profesor de psicología me dijo este truco para quedarse dormido en cinco minutos y curó mi insomio", expresa al inicio del video.

¿Cuál es la eficaz estrategia? Crear una lista sin pies ni cabeza, nombrando cualquier cosa y en especial, que no tengan conexión. Para poderlo realizar con éxito se requiere de mucha concentración. Aunque parezca algo sin sentido, la joven demuestra cómo iniciar este proceso en el que hay que usar palabras como "Patatas, Tarzán o violín". La internauta explica que la temática debe ser aleatoria ya que permite abrir la mente y explorar otros campos a los que la persona no está acostumbrada.

El video cuenta, hasta el momento, con más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios. En ellos se puede ver que a muchos les ha funcionado y otros, -los menos- reconocen que no les ha sido totalmente eficaz.