Sombrío pronóstico de un científico sobre la variante ómicron

La nueva variante ómicron del coronavirus puede estar causando síntomas similares al resfrío aunque "más leves", pero la tasa de transmisión más alta reportada podría tener consecuencias "devastadoras", advirtió un destacado científico británico del King's College de Londres.



En el Reino Unido hay actualmente un promedio de 83.658 nuevos casos sintomáticos diarios, según los datos de las pruebas de incidencia de hace hasta cinco días, aportados por estudio de la aplicación Zoe Covid.



Esto representa un aumento del 4% de nuevos casos diarios la semana pasada, mientras que el gobierno estima que es probable que alrededor del 3% de estos nuevos contagios correspondan a la variante ómicron.



Con más de 4 millones de contribuyentes en todo el mundo, el estudio es el más grande del planeta sobre el coronavirus y está dirigido por el científico Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King's College de Londres.



"Incluso, con ómicron, que parece ser más transmisible que delta, los primeros signos, incluidos los nuevos informes de los usuarios de Zoe, muestran que se está abriendo paso en personas vacunadas, pero está causando síntomas más leves, similares a los de un resfrío", indicó.



"Sin embargo, esta no es una razón para estar relajado acerca de ómicron", dijo el epidemiólogo, al asegurar que el virus es impredecible e, incluso si la mayoría solo siente que tiene un resfrío, existen muchos más riesgos a largo plazo de los que conlleva ese síntoma.



"Si los números se disparan, no importa si el porcentaje de personas hospitalizadas o muriendo sigue siendo bajo, se trata de volumen, no de porcentajes", explicó.



Según las últimas cifras, la tasa de infección por coronavirus en el Reino Unido es actualmente de 488 casos por cada 100.000 personas.