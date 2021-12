Por qué se celebra el Día de los Inocentes y cuál es el origen de las bromas

Según podemos leer en la Biblia, el rey Herodes mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños y niñas menores de dos años, con la intención de acabar con la vida de Jesús. Esto pasó porque los Reyes Magos habían ido a anunciarle que una estrella revelaba que nacería el Mesías. El rey les pidió que en cuanto lo encontraran, le avisaran. En sueños, los Magos recibieron el aviso divino de no volver a Jerusalén (donde estaba Herodes).

Esto enfureció al rey, quien no supo dónde estaba el recién nacido, al cual quería eliminar para que no usurpara su trono, según él se imaginaba. Herodes llamó entonces a los Sumos Sacerdotes para preguntarles en qué sitio exacto iba a nacer el rey de Israel, al que habían anunciado los profetas. La respuesta fue que nacería en Belén, porque así lo había anunciado el profeta Miqueas diciendo: "Y tú, Belén, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá el jefe que será el pastor de mi pueblo de Israel”, tal como estaba escrito.

Herodes ordenó entonces que asesinaran a todos los niños y niñas menores de dos años, para asegurarse de terminar con la vida de quien se decía que sería el rey de Israel.

El rey Herodes mandó a matar a todos los menores de dos años

En el siglo IV, la Iglesia instituyó esta fiesta para conmemorar a todos los niños y niñas que perdieron la vida en ese cruel episodio. En la actualidad, es una invitación a pensar y luchar también por la inocencia robada de quienes son víctimas de abusos, del hambre, de la indiferencia, de la pobreza, de la explotación.

Por otra parte, en la Edad Media se fusionó esta fecha con una tradición pagana conocida como la Fiesta de los locos, celebrada entre Navidad y Año Nuevo. Algunas tradiciones se refieren a este evento como el día en el que se nombraba a un Rey de los inocentes, quien realizaba bromas al resto del pueblo. Otras mencionan que es la también llamada Fiesta del Obispilllo, a lo largo de la cual se les otorgaba a los niños el papel del obispo. Durante ese día todo estaba permitido, generalizándose las bromas hasta la actualidad.

En lugares como España, una costumbre que se ha popularizado es la de pegar en la espalda de las personas unos muñecos de papel, como símbolo para recordar a quien es inocente y ha caído en alguna burla. En los países anglosajones, este día se celebra el 1º de abril bajo el nombre de April Fools' Day.