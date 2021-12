Son puro amor, estos son los signos del zodiaco que se destacan por vivir enamorados

Para algunas personas que pertenecen a diversos signos de la astrología el amor es todo, es por ello que están en un estado de enamoramiento permanente, que llega a parecer fingido si lo vemos desde afuera. En realidad, lo que les sucede es que el sentimiento que les produce querer a otra persona le da algo que realmente no consiguen en ningún otro lado, y no quieren dejar de estar en ese estado.

Tauro: ellos se entregan completamente, y sólo les basta una mirada. Para ellos, no estar enamorados es igual a sentirse incompletos, ya que si no tienen su mente puesta en otra persona, no saben qué hacer con su tiempo. Lo bueno que tienen es que son muy tranquilos y además pacientes, por lo que no son molestos a la hora de intentar conquistar al otro, aunque la verdad es que tampoco se rinden fácilmente.

Géminis: para ellos es imposible amar si no se confía. Por suerte para ellos -o tal vez mala suerte- entregan su confianza fácilmente. En el amor esto también es así. Una conversación ya bastará para que decidan que están perdidamente enamorados de la otra persona, y se entreguen completamente. Es claro que esto lleva a que tengan muchas experiencias malas, y que haya momentos en los que no se animen a abrir su corazón nuevamente. Siempre lo terminan haciendo.

Leo: son de los más conquistadores de todo el zodiaco, pero lo que muchas personas ignoran es que además son de los más enamoradizos. Pero esto no es necesariamente bueno. Como están acostumbrados a que todo el mundo quiera estar "de buenas" con ellos, muchas veces no entienden cuando la otra persona no quiere lo mismo que están buscando. Además se hacen muchas ideas que en realidad no tienen mucho que ver con la realidad.