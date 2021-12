Cuándo terminará la pandemia, según un prestigioso especialista

La crisis sanitaria que trajo el covid-19 pronto cumplirá dos años y luego de confinamientos y olas de distintas variantes, la pregunta que permanece es la misma: ¿cuándo terminará la pandemia? Semanas atrás parecía (o queríamos creer que así era) que todo comenzaba a mejorar, hasta que la variante ómicron se expandió mundialmente con mayor rapidez que su predecesora delta.

El médico español Miguel Marcos, profesor en el Hospital Universitario de la Universidad de Salamanca, respondió a las preguntas que nos hacemos respecto del covid. En su opinión, “estamos probablemente en la transición de la pandemia a la endemia”, entendiendo por pandemia a la actual situación en que existe una “infección descontrolada en todo el mundo”, que cobró fuerza con la aparición de ómicron. Y la endemia, por su parte, “es la presencia de un número de casos más o menos estable cada año o en un periodo de tiempo”, explicó el doctor Marcos.

Si bien estamos atravesando mundialmente un grave escenario, ya que en casi todos los países el número de contagios se disparó, el especialista afirmó que “estamos mucho mejor que el año pasado porque el riesgo individual en los vacunados de tener COVID-19 grave o fallecer por esta enfermedad es mucho menor” y remarcó que “la mejor opción es vacunarse, con tercera dosis si es posible en tu grupo de edad”.

Marcos afirmó, además, que “lo que ha complicado la situación ahora mismo es la variante ómicron, mucho más transmisible que las variantes previas y que está provocando un gran pico de casos. Afortunadamente la mayoría leves gracias a las vacunas y, probablemente, a una menor virulencia de esta variante”.

La variante ómicron, detectada en Sudáfrica a fines de noviembre, posee 32 mutaciones y esto genera temor entre los científicos: que pueda escapar de la protección que aportan las vacunas. Es por esto que hay numerosos estudios científicos intentando demostrar qué tan efectivas son las vacunas. Varios laboratorios (como los que desarrollaron los inoculantes de ARN mensajero, Pfizer y Moderna) adelantaron que las primeras investigaciones indican que una tercera dosis permitirá detener los casos graves por esta variante.

Existe un marcado consenso entre los científicos de que, aunque ómicron se contagie más rápido, las vacunas, especialmente con refuerzos o terceras dosis, siguen siendo efectivas. Sin embargo, el especialista español, en un reciente y revelador hilo de Twitter, llamó a evitar engaños: “Si al final se infecta una buena parte de la población, eso va a llevar a un elevado número de casos no solo leves (que de por sí saturan la atención primaria, algo que afecta a todos) sino también graves, con la siguiente saturación de hospitales y UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”. Ante el giro que ómicron impuso a la pandemia, previo a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, Marcos recomendó “precaución porque aunque tu riesgo sea bajo, el riesgo global es muy alto”.

En medio de una sexta ola de covid en algunos lugares del mundo, el médico elaboró una serie de hipótesis para intentar responder cómo superaremos la crisis sanitaria. Recordó que, primeramente, se pensó que “el virus podría erradicarse, como pasó con el SARS-CoV-1 pero esto se antoja ya imposible en este momento. También podría quedar como el sarampión, con brotes aislados a partir fundamentalmente de los no vacunados. Dada la elevada transmisibilidad del virus y el elevado número de personas que, o no se han vacunado no se quieren vacunar en todo el mundo, esto también es improbable”.

El especialista expresó además que “parece más probable en este momento que quede como una infección endémica, igual que otros virus respiratorios. Los dos ejemplos son el virus sincitial respiratorio (VSR) o la gripe, que provocan brotes cada año, en diferentes grupos de edad y por diferentes motivos”.

La hipótesis más probable, según Marcos, es que “la salida de la pandemia podría ser una endemia en la que sobre todo en invierno tuviéramos X casos al año de COVID-19, igual que los tenemos de gripe o de VSR o de otros virus”.

Lo que puede ocurrir en cuanto al aumento de las infecciones y los casos graves depende de muchos factores, según declaró el médico. “Estos factores serán la inmunidad que tengamos, natural y adquirida, y cómo se mantenga en el tiempo”, ya que hasta hoy “no sabemos cómo tendremos la inmunidad al SARS-CoV-2 dentro de un año” y también de “la capacidad del virus de mutar y que aparezcan variantes (nuevas), además de la situación de cada persona” respecto de su sistema inmune.

“Podríamos tener al año muchos casos leves y apenas 20 ingresados o podríamos tener 100 ingresados” en los hospitales, agregó Marcos. “Podría afectar sobre todo a inmunodeprimidos y ancianos o también a partir de 50-60 años", pero destacó que “no podemos saber los detalles todavía”.

“Tampoco podemos saber si ciertos grupos tendrán que vacunarse anualmente. Personalmente, veo improbable que haya que vacunar cada año a todos a largo plazo, pero que nos pueda tocar otra dosis o que ciertos grupos sí tengan que vacunarse anualmente parece más probable”, explicó, tal como ocurre actualmente con la gripe.

A pesar de todo, el doctor Marcos aseguró que “aunque haya picos y subidas como ahora, cada vez estaremos mejor. La inmunidad irá mejorando con las diferentes olas, por duro que suene es así, y también tendremos mejores tratamientos” y resaltó como un gran logro de la ciencia la reciente aprobación del “primer antiviral oral” contra el covid. Esto fue en referencia a la autorización otorgada el pasado miércoles por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a la píldora desarrollada por Pfizer Paxlovid, destinada a adultos con alto riesgo de contraer la enfermedad en forma grave y niños de 12 años o más, que pesen al menos 40 kilos.

En cuanto a la erradicación del covid, Marcos consideró que es “muy difícil” y que podría ocurrir “como el sarampión”, lo cual implicaría la escalada eventual de los casos, pero una mejora en la inmunidad general. “Todo es cuestión de números y de cómo se ajusten finalmente los factores mencionados. Que ahora mismo no podemos saberlo”, subrayó.

El especialista español dijo también que “podríamos salir de esta ola, tener un periodo prolongado con pocos casos como ha habido de la quinta ola para acá, y luego tener otro pico más pequeño y otro más grande en invierno, es decir, un ‘mini-2021' con un pico de casos en verano y otro en invierno”.

El doctor Marcos hizo hincapié en la importancia de “recordar dos cosas para no flaquear, porque la fatiga pandémica nos afecta a todos”. En primer lugar, que “estamos mejor y seguiremos mejorando, que nadie tenga duda de ello. La gripe de 1918 acabó, aunque sigamos con gripe, y también acabará esta pandemia” de covid. Y en segundo lugar, que “iremos sabiendo más cosas con el tiempo. Es imposible saber ahora todo lo que pasará ni todo lo que tenemos que hacer. Pero eso no tiene que hacernos dudar de la ciencia, todo lo contrario. Estamos mucho mejor que hace un año gracias a las vacunas y seguiremos mejorando”.

Tener “ánimo” fue el pedido del especialista, quien remarcó, además, la necesidad de vacunarse y mantener las precauciones habituales.