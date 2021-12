Se volvió viral: denunció una estafa, pero ahora lo acusan a él

Recientemente el usuario @WalhallaMann se volvió viral. Mauricio Urig, conocido popularmente como "Vikingo", se dedica a la venta de picadas, negocio por el que es muy popular en la red social Twitter. El Vikingo denunció que fue estafado, ya que luego de arreglar una venta de productos por casi 2 millones de pesos, las picadas fueron enviadas y él fue a cobrar el cheque con el que le habían pagado pero se encontró con que este no tenía fondos. Este pedido consistía en 190 cajas navideñas.

Me arruinaron, hijos de puta. Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo.



Acá pego toda la conversación del pedido: pic.twitter.com/v8Nhn0gKhM — VIKING uD83DuDD90 (@WalhallaMann) December 14, 2021

La historia de la venta según el Vikingo fue así: Marcelo Bressan se contactó con el usuario, vendiéndose a sí mismo como el gerente de una supuesta empresa llamada Agrofull, que tenía oficinas en un edificio de la calle 25 de Mayo en Capital Federal. El encargo consistía de 190 cajas de fiambres, quesos finos y frutos secos, que iban a ser entregados a los supuestos empleados en Navidad. Esta persona creó por su cuenta una imagen corporativa, donde afirma que era “un holding de 7 empresas, consignatarios de haciendas (sic), frigoríficos, exportadores y distribuidores de productos alimenticios”. En su perfil, se nombraban tres firmas bajo Agrofull: Chic Clean, Uros y Conangus.

El usuario expresó en sus redes sociales: "Se acuerdan que les conté que había hecho una venta muy buena a una empresa? Bueno, parece que me recagaron de arriba de un puente, me pagaron todo con un cheque y hoy me vino rechazado sin fondos, llamo a todos los números de la empresa y nadie me atiene. Me quiero matar". Lo curioso es que a pesar de que la venta era de un gran monto, el Vikingo no pidió ningún adelanto ni cobró en mano al entregar el pedido. Luego de cerrado este trato Mauricio debía invertir $1,1 millón de pesos en materia prima para la preparación del pedido.

El supuesto conglomerado que le compró las cajas navideñas

"Me arruinaron, hijos de puta. Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo" agregó el usuario. A raíz de esta situación, el vendedor de picadas inició una colecta entre sus más de 50 mil seguidores, por la que dijo en un momento que ya había recaudado $500.000, que sería "el 25% de lo que le sacaron".

Muy buenos días a todos, les quiero contar que me transfirieron y depositaron en MP en total $786mil con eso cubro gran parte de lo utilicé para comprar toda la mercadería, (1150000 entre cheques, mercadería fiada y que compré yo)



Muchísimas gracias a todos de corazón — VIKING uD83DuDD90 (@WalhallaMann) December 15, 2021

Urig comentando como está la situación de la colecta con sus seguidores.

Por la naturaleza de la situación, esta noticia se volvió viral, y consiguió miles de respuestas de los usuarios, con muchos que no le creyeron a Mauricio, pero con muchos otros que creyeron en su palabra y decidieron ayudar a su causa.

Algunos de los usuarios que creyeron en Mauricio promocionaron su negocio y le pidieron a los usuarios que lo ayuden.

La opinión de algunos usuarios a favor de Mauricio, mientras que otros plantean sus dudas por su manera de manejarse ante la compra

Mw preocupa que no haya aprendido que lo cagan 3 veces por mes , a que hay que cobrar antes pic.twitter.com/Lt9wN9EFt0 — laßetudelapipol (@labetudelapipol) December 15, 2021

Una usuaria muestra otros casos en los que el Vikingo fue "estafado" y dice que hay que "cobrar antes". Más discusiones en los comentarios sobre la veracidad de la historia

Otros usuarios que desean el bienestar de Mauricio y piden por donaciones al vendedor.

Leí varias cosas q escribieron sobre mi, duelen, no les voy a mentir, pero sé q es muchísima más la gente buena y solidaria la que me sigue y es cliente desde hace años y por todos ellos vale la pena esto.



De nuevo, de parte de toda mi familia, muchísimas gracias por — VIKING uD83DuDD90 (@WalhallaMann) December 15, 2021

Ante la lectura de muchos comentarios negativos, esta fue la respuesta del personaje principal de esta historia.