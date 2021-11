Los 5 nombres más originales y bonitos para tu perro

Los perros son una de las mejores compañías del hogar y durante el aislamiento social por la pandemia de coronavirus crecieron las adopciones la familia. para tener una mayor compañía. Los amigos de cuatro patas dan alegría, mucho amor y hay que cuidarlos como a todos los integrantes de la familia.

¿Pero qué ocurre con los nombres? Elegir uno que refleje su personalidad no es tarea sencilla y hay que tener en cuenta que, como en los humanos, es algo para toda la vida. No hay que basarse solamente en la moda sino buscar uno que cuenta una historia y definan al perro para siempre.

Otra cosa a tener en cuenta es que existen nombres para hembras y para machos, y definen a los perros grandes o a los chicos. En España se hizo un relevamiento a partir de todas las adopciones caninas del 2020 y armaron una lista para difundir cuáles son los nombres más utilizados y que están de moda.

Una característica interesante es que entre los nombres más populares hay muchos relacionados a comida como Canela, Trufa, Candy, Bimbo, Sushi, Oreo, Kinder, Lima, Taco, Macarrón y Choco. Pero el alcohol no se quedó atrás, ya que se determinó que hay muchos perros llamados Brandy, Gin, Syrah, Tequila y Hendrix.

Los dueños también se inspiran en personajes de sus películas o series preferidas como Loki, de "Thor"; Río, de "La Casa de Papel"; Phoebe, de "Friends"; Jack, de "This is Us"; Nala y Simba, de "El Rey León"; Hércules, de la popular película animada de Disney; entre otros. Tampoco quedan atrás los nombres de ciudades o países como Kenia, Siria, Dubai, Bali y Congo.

¿Cuáles son los 5 nombres más populares?

Para hembra:

Luna

Nala

Kira

Lola

Bimba

Para macho:

Coco

Thor

Max

Rocky

Toby

Cada nombre debe reflejar una personalidad, que sin duda nuestros perros la tienen. Esto debe debatirse en familia y darle la posibilidad a los chicos de elegirlo para que sientan una mayor cercanía con sus mascotas y generen un lazo inquebrantable.



¿Qué nombres tienen tus perros?