Claves para volver al ruedo luego de una separación

Cada relación es un mundo con características propias, si bien se puede definir como una sumatoria de experiencias individuales, hay construcciones que realiza la pareja que marcan profundamente la realidad de los integrantes del binomio. Sin embargo, después de muchos años y una separación de por medio, muchos experimentan dificultades a la hora de "volver al ruedo". ¿Cuáles son las claves para volver a apostar a una relación?

Las relaciones de pareja representan un desafío para muchos hombres y mujeres que apostaron a un vínculo afectivo que no prosperó y nuevamente "vuelven al ruedo" acompañados de una persona diferente. Las inseguridades abundan en medio del deseo, de la novedad del encuentro, de la búsqueda y descubrimiento de una nueva intimidad desconocida pero ansiada.

La psicóloga Noelia Centeno, explicó: "Cuando uno tiene una pareja de larga data que dura en el tiempo vamos acordando y generamos imágenes donde el otro es el mejor. Pasados los años el otro no nos presta atención... si nos ponemos algo, si nos cortamos el pelo, nuestros olores dejan de ser percibidos como una novedad, la intimidad se acomoda con el tiempo y sistematizamos incluso la forma en que tenemos relaciones sexuales".

La sexualidad es un punto clave a la hora de volver al ruedo

Tras mucho tiempo solos o cuando se corta una relación no es sencillo volver a empezar desde cero tanto a nivel emocional como sexual. Reencontrarse en la propia individualidad sin quedar apegados a lo que alguna vez fuimos no es fácil ya que los miedos e inseguridades toman protagonismo, pero se torna necesario si la persona aspira a vincularse afectivamente con otro.

"Si pasó mucho tiempo, lo primero que hay que hacer es volver a mirarnos en el espejo a través de nuestra propia mirada, volver a individualizarnos, a reconocernos...comienzan a aparecer inseguridades a la hora de retomar una relación sexual con una pareja nueva porque nos desconocemos y desconocemos al otro, no sabemos qué nos gusta y qué le gusta al otro", destacó Centeno.

Claves para volver a relacionarse con el otro

"Lo nuevo en nuestra vida implica un empezar de vuelta desde un punto pero el avanzar sobre lo otro implica construir el día a día. Nada se da naturalmente, es una construcción", acentuó la psicóloga.

Entre las inseguridades que surgen está el miedo a no gustar al otro, al ser aburrido, no saber cómo actuar. El aspecto físico influye sobre todo si la persona tiene una edad avanzada ya que el cuerpo no es el mismo. "Todo eso que nos conecta con una manera de encarar de vuelta una relación es lo que nos lleva a que mucha gente decide postergar volver a salir con alguien", explicó.

Quienes disfrutan de una vida sentimental plena tienen mejores resultados en salud física y mental

"Cuando uno se separa debe tomarse el tiempo para reencontrarse. Hacer actividad física, buscar ropa que te guste, ponerte algo que te haga sentir bien, la individualización después de una pareja es lo primero que recomiendo, entonces la intimidad va a venir sola porque desde la seguridad viene la construcción para relacionarse con otro", cerró Centeno.

"Volver al ruedo"

Roxana tiene 48 años y estuvo en pareja durante 25 años. Al comenzar la pandemia se separó de quien era su marido y su vida tuvo un giro rotundo. Al principio le costó "rearmarse" como una persona individual fuera de lo que había sido la pareja. "Fueron muchos años juntos y tuve dificultades para reencontrarme conmigo misma. Mi cuerpo no es el mismo y mis inseguridades salieron a la luz luego de la separación, durante meses me resultaba imposible pensar en tener una relación sexual con alguien", dijo.

Las amistades jugaron un rol fundamental para ella ya que comenzó a asistir a un grupo de running donde había otras personas que estaban en su misma situación. "En mi familia no hay otras mujeres que hayan atravesado una separación por eso, estar con otras mujeres que pasaban por lo mismo, me permitió cambiar la perspectiva...comenzar a disfrutar de mis momentos de ocio que antes, con tres hijos, no era posible", destacó y agregó: "Cuando me separé pensé que mi mundo se venía abajo y no pensaba en una nueva relación. Necesitaba estar sola conmigo misma y reencontrarme".

Los códigos de seducción cambiaron con el correr de los años. Las redes sociales tomaron protagonismo y hoy un acercamiento está a un click o un "me gusta" de distancia. "Al principio me costaba entablar una comunicación con otros hombres ya que estaba acostumbrada a formas de relacionarme que quedaron caducas con los años, volver al ruedo no fue una tarea fácil", dijo.