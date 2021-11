Una mutación de la variante delta mantiene en vilo al mundo entero

Las autoridades sanitarias de Reino Unido se encuentran investigando la nueva mutación de la variante delta del coronavirus denominada variante delta plus descubierta en junio de este año que está causando un incremento importante y sostenido de los casos de covid. Científicos informaron que si bien la mutación es más transmisible que su variante de origen causaría menos casos graves.

Expertos del Imperial College del Reino Unido están vigilando detalladamente una nueva mutación de la variante delta del coronavirus que está causando un incremento en los casos de covid. La variante delta es dominante en ese país pero los últimos datos oficiales sugieren que el 6% de los casos de coronavirus que se han secuenciado genéticamente son de un nuevo tipo, el llamado AY.4.2 o delta plus.

Desde el inicio de la pandemia de covid, la variante delta ha sido la más transmisible y predominante en más de 180 países, y ahora tiene una descendiente: Delta Plus que hasta el momento, fue identificada en 39 países. Actualmente está en auge en Gran Bretaña y científicos del prestigioso Imperial College afirmaron que tiene menos probabilidades de generar una infección sintomática por Covid-19.

Técnicamente, la variante delta plus, creció en los pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Reino Unido, Israel, Rusia, Dinamarca y los Estados Unidos. Por ello, los investigadores comenzaron a estudiar en profundidad esta subvariante para comprender su potencial impacto y el grado de amenaza que puede representar.

La variante delta es la más común en el Reino Unido y representó el 57,6% de las secuencias, mientras que el sublinaje AY.4.2 representa hoy el 11,8%. Los hallazgos forman parte del estudio que llevan a cabo los científicos del Imperial Collage London quienes demostraron que la subvariante AY.4.2, creció hasta representar casi el 12% de las muestras secuenciadas.

Otro aspecto que destacaron los investigadores es que solo un tercio de los pacientes tenía los síntomas de clásicos del Covid-19, como dolor de cabeza, tos, y fiebre, en comparación con casi la mitad de los que tienen el linaje Delta actualmente dominante AY.4. Otros dos tercios de las personas con el sublinaje AY.4.2 tenían algún síntoma, en comparación con más de tres cuartos de los infectados con la variante AY.4.

A partir de estos resultados se cree que la variante delta plus es un poco más transmisible pero no se ha demostrado que cause una enfermedad más grave o evite las vacunas con más facilidad que Delta.

“Los datos no indican la gravedad de esos síntomas ni en quiénes se producen. Si estas infecciones se produjeron en personas más jóvenes o en comunidades en las que la aceptación de la vacuna es relativamente alta, estos factores podrían explicar la diferencia observada”, explicó Simon Clarke, profesor asociado en microbiología celular de la Universidad de Reading y agregó: “No hay que olvidar que hemos visto múltiples pasos evolutivos en los que el virus se ha vuelto cada vez más capaz de causar enfermedad. El coronavirus seguirá siendo probablemente más virulento que las variantes que llevaron a los confinamientos en el Reino Unido”.

La variante Delta Plus no es más resistente a las vacunas que otros tipos de Delta

El experto destacó la importancia de la vacunación y dijo: “Lo que es más seguro a partir de estos datos del estudio es que vacunar a los mayores de 12 años con una sola dosis reduce sus posibilidades de contraer el virus y pasar a actuar como vector propagándolo a amigos y familiares. Independientemente de la eficacia de las vacunas para reducir la propagación del coronavirus a partir de un individuo infectado, si no se contrae en primer lugar, no se puede propagar”.

Según un estudio reciente, la variante Delta Plus no es más resistente a las vacunas que otros tipos de Delta. Según la herramienta de seguimiento de variantes, la Delta Plus ha sido responsable de al menos 40.850 casos de Covid-19 en todo el mundo hasta el 18 de noviembre. Dentro de ese total, 38.278 se habían notificado en el Reino Unido.