Fútbol y videojuegos: el anuncio de la Champions League que se volvió viral

Combinar el fútbol y los videojuegos no es difícil. El deporte más amado del mundo tiene su presencia en la industria gamer casi desde sus inicios. Por supuesto que el paso del tiempo le ha dado un nivel de detalle y realismo que en el pasado solo estaba presente en sueños. Sin embargo, ¿qué pasaría si vemos a personajes de distintos juegos, que no son deportivos, saliendo a la cancha? Bueno, eso acaba de ocurrir.

Con el motivo del patrocinio entre la empresa dueña de PlayStation y la Unión de Fútbol Europeo, este nuevo trailer ha dejado alucinados a los amantes del deporte rey y del mundo de los videojuegos. Los protagonistas de diferentes franquicias insignias de Sony toman su lugar en el verde césped y el resultado es alucinante.

Los primeros en aparecer son Kratos junto a su hijo Atreus. Luego lo hace Aloy, de "Horizon Zero Dawn", que en el rol de entrenadora utiliza un artefacto especial para proyectar frente a ella diferentes tácticas.

Mientras los protagonistas de “God of War” se preparan para salir al campo de juego junto a su equipo, Nathan Drake sube hacia el techo del estadio, como si se tratara de un típica misión en "Uncharted". De repente, un jugador queda dolorido en el piso, y es la oportunidad para que los simpáticos Ratchet y Clank lo auxilien y lo lleven en una camilla futurista.

Los espartanos se asoman a la cancha y el aventurero Nate por fin llega al punto más alto del recinto, mientras la versión electrónica de “El barbero de Sevilla” concluye a la par.

Este spot no es una casualidad, debido a que no solo es un recordatorio del vínculo entre la empresa japonesa y la asociación que nuclea al balompié del Viejo Continente, sino también para anunciar los nuevos lanzamientos de cada saga que apareció en este video.

En primer lugar, "God of War" saldrá para PC en unos meses y el flamante "God of War: Ragnarok" estará en PlayStation 5 en 2022. Asimismo, “Ratchet y Clank: Una dimensión aparte” es uno de los grandes éxitos de PlayStation Studios en este año. En tanto, “Horizon: Forbidden West” aparecerá en febrero y “Uncharted: Legacy of Thieves Collection” también estará en computadoras y PS5.