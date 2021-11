Multas por no votar: de cuánto son y cómo pagarlas online

Las personas que no votaron en las elecciones legislativas de este domingo y no justifiquen su ausencia por alguna de estas causas, deberán pagar una multa de $100. La multa por no pagar en las PASO fue de $50. Por lo tanto, aquellos que se hayan ausentado sin una causa deberán pagar un total de $150.

Recordamos que los mayores de 70 años y los menores de 18 no tendrán un lugar en el Registro de Infractores, aunque no hayan emitido un sufragio, ya que para ambos grupos, el voto es voluntario. En cambio, es obligatorio, para los que integren la franja etaria comprendida entre los 18 hasta los 70 años.

Los menores de 18 y mayores de 70 no tienen la obligación de votar

Mientras la multa siga impaga, estos ciudadanos quedarán registrados como infractores, esto significa que no podrán hacer tramites ni obtener el pasaporte durante un año, tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante el plazo de 3 años. Aquí se puede consultar cada situación particular.

Esta deuda puede pagarse a través del Banco de la Nación Argentina, en persona, pagando en efectivo o por medios electrónicos, como tarjetas de crédito, transferencia bancaria o cuenta virtual. Una vez pagada esta deuda, la información se actualizará en la página web luego de dos días hábiles. El monto total de las infracciones pagadas termina en el Fondo Partidario Permanente, que es el fondo desde el cual se financian las campañas políticas, y esta a cargo del Ministerio del Interior.

Estas elecciones registraron una subida en el porcentaje de votantes con respecto de las PASO

Cabe destacar que, dada la situación de que un ciudadano crea que no debería estar en la lista de infractores por algún error, puede reclamar por medios como el internet o en la Secretaria Electoral que corresponda con su domicilio, simplemente se presenta con su documento y el troquel que certifique el voto.