Elecciones: ¿qué ciudadanos no están obligados a votar?

Las elecciones generales del 14 de noviembre están cada vez más cerca, y con la sumatoria de nuevos posibles votantes al padrón electoral, es conveniente saber que ciudadanos están obligados a votar y quienes están exentos de hacerlo.

¿Quiénes están exentos de la obligación de votar?

Solo algunos ciudadanos no están obligados a votar, pero si lo desean pueden hacerlo, estos son:

Los jóvenes entre 16 y 18 años.

Los mayores de 70 años, que tendrán igualmente una ventaja en caso de que voten, ya que no tendrán que formar fila y podrán votar apenas arriben al centro de votación.

Los jueces y sus auxiliares que presten servicios el día de la elección.

Los que se encuentren a más de 500 km de distancia del centro donde les toque votar y puedan justificar el alejamiento por motivos razonables.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, que les impida asistir al acto electoral.

El personal de organismos o empresas de servicios públicos que sea llamado por motivos laborales ese día. En este caso el empleador o su representante legal deberá comunicar al Ministerio del Interior la nómina respectiva con diez días de anticipación, para saber de la falta de antemano a la fecha de la elección. Mientras que se deberá expedir la certificación pertinente.

Los ciudadanos argentinos que residen en el exterior.

Otro dato importante es que, quienes por razones laborales estén ocupados durante las horas del acto electoral tienen el derecho a una licencia especial emitida por sus empleadores que les permita concurrir a emitir su voto y desempeñar las funciones pertinentes sin que ello les implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior en su trabajo.

El certificado de ausencia a la votación deberá ser presentado dentro de los 60 días posteriores a las elecciones ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que corresponda. De no ser justificado, además de la multa correspondiente, el no votante podría no ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

En conclusión, todos los ciudadanos que tengan 18 años o más a la fecha de la elección nacional, tienen el derecho de votar. También, es importante destacar que es optativo y no obligatorio el voto para los menores de 18 y mayores de 70 años.

La Cámara Nacional Electoral habilitó la línea 0800-999-7237 para realizar reclamos y consultas o para satisfacer dudas e inquietudes.