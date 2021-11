La conmovedora historia de Ingrid: cursó parte de su carrera con cáncer y hoy es profesora

Ingrid Robles (47) es mendocina, tiene tres hijos y hace honor a su apellido: es poseedora de una fortaleza que deja sin palabras a todos. Cursó su carrera en medio de un tratamiento de quimioterapia y, a pesar de las adversidades, hace escasos días se graduó. Una historia de vida que impulsa a las personas a seguir sus sueños y luchar por lo que tanto aman.

Ella es suave al hablar, pero firme en sus decisiones. Comenzó a estudiar Profesorado de Educación Primaria en el Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz (Normal) en 2014 y entre 2016 y 2017 empezó con problemas de salud: neumonía, dificultades respiratorias, hemorragias y anemia. Pero nada hizo que corriera la mirada de su objetivo y continuó con esmero su carrera.

Ingrid junto a su familia en el Parque General San Martín.

Pasados dos años, en 2019, a Ingrid le diagnostican cáncer de útero. “Para esta fecha, a duras penas, estaba cursando los talleres de cuarto año, los terminé hacia el final del primer cuatrimestre y me operaron el 27 de julio”. Fue una histerectomía completa, luego llegó el turno de la radioterapia y la braquiterapia.

Ingrid recuerda que no fue fácil ese proceso y que el camino se le hacía cada vez más cuesta arriba. “Durante el tratamiento la pasé muy mal, fue terrible. Sin embargo, saqué las materias que me quedaban (necesarias para hacer la práctica profesional de cuarto) con mucho esfuerzo, ya que había días en los que no quería salir de la cama”.

Pasaron los meses, la docente siempre se realizaba los estudios de rutina y a pesar de que su clínica indicaba que todo marchaba bien, un chequeó le demostró que algo pasaba nuevamente.

“Cuando creí que estaba sana, me indicaron que realizara un PET (tomografía por emisión de positrones). Los resultados indicaron que tenía cáncer en los ganglios linfáticos, cervical, mediastino, columna, abdomen y pelvis”, comparte y añade que la única forma de combatir el cáncer era realizar quimioterapia.

Nuevamente Ingrid debía transitar el difícil proceso, pero sin soltar su sueño de terminar la carrera. El comienzo del tratamiento coincidió con el inicio de sus prácticas profesionales, gracias a la virtualidad pudo completar este periodo de formación.

Cada paso que dio en todo su proceso como estudiante, en especial mientras realizaba el tratamiento estuvo guiado por los docentes, en especial por una de ellas, la profesora María de los Ángeles Curri, jefa de formación inicial del instituto. Ella supo acompañar de manera muy especial a Ingrid. “Sus mensajes cotidianos para darme ánimo fueron un pilar, un apoyo incondicional, estoy eternamente agradecida”, destaca la docente.

En todo momento Ingrid tuvo muy presente que debía responder con responsabilidad y compromiso a sus docentes, compañeras y alumnos, pese al panorama que le había tocado vivir. “Sabía que mis alumnos me esperaban detrás de la pantalla, eso me hacía poner más la atención en la labor que en los malestares propios de la quimio. Además, quería mantener el ritmo de estudio y no atrasar al resto de mis compañeras, teníamos que seguir avanzando". Ingrid junto a sus compañeras de estudio en el cursado de la carrera.

Ella siempre se mantuvo firme en su decisión de continuar la carrera, pese a los momentos difíciles que le tocaba vivir por el tratamiento que realiza, esto ha sido un ejemplo para sus compañeras y su familia. "Nunca tuve en mente no poder hacerlo o abandonar la carrera", afirma Ingrid y agrega: "No hay excusas".

Toda la esperanza que ella tenía se fue materializando. Así fue como el pasado 5 de noviembre, Ingrid presentó su coloquio final y concluyó su carrera de Profesorado de Educación Primaria.

Ahora, es momento de mirar hacia adelante y continuar proyectándose. Ella ya tiene muy bien planificados los pasos que dará en cuanto finalice su tratamiento y reciba el alta médica. "Yo pienso terminar en marzo con mis quimios y ya quiero trabajar todo el año que viene. Por eso estoy preparando todo para presentar el Bono Puntaje Docente, como si no tuviese nada y estuviese lista para pararme en un aula frente a mis alumnos", cuenta con mucha alegría Ingrid.