Los extraños beneficios que ofrecen las empresas para retener a sus talentos de tecnología

La lucha por el talento es intensa, especialmente en la industria IT. La mayor demanda de ingenieros ha llevado a formarse un mercado de empleados: los candidatos con frecuencia pueden elegir entre varias ofertas de trabajo, e incluso las ventajas habituales que conlleva trabajar para una empresa de tecnología global ya casi no marcan la diferencia. Algunos empleadores de IT (Tecnología Informática) se están volviendo creativos con nuevos beneficios en el lugar de trabajo para atraer y, sobre todo, retener talentos.

Esa tarea la está realizando Eventbrite, una compañía global de venta de tickets presente en casi 180 países que en 2020, emitió cerca de un millón de entradas a diez de miles de eventos en Argentina. Cuenta con un Centro de Ingeniería en Mendoza, el único de la compañía en Sudamérica, con posibilidad de trabajo remoto, un beneficio muy deseado y que llegó para quedarse luego de la pandemia.

“El centro de ingeniería en Argentina es crucial para la estructura de desarrollo global de la empresa. El equipo de ingeniería argentino desarrolla software, productos y funciones para eventos que se implementan globalmente para la industria de eventos globales. El talento de ingenieros argentino es muy buscado y valorado.” comenta Rosana Fabris, Directora de Ingeniería de Eventbrite En la lucha entonces por ese bien escaso que es el talento especializado, la compañía propone un paquete de atractivos beneficios.

Uno de los beneficios más populares, especialmente post-pandemia, es la elección de la configuración de trabajo que mejor se adapte al empleado, ya sea que quiera trabajar desde la oficina, 100% remoto o en un modelo híbrido (unos días en la oficina / otros en casa). “Esta flexibilidad permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar de Argentina, incluso cuando la pandemia haya terminado. Esto nos diferencia de la competencia, muchas firmas tech anunciaron que el trabajo a distancia terminará una vez que la pandemia haya finalizado.” explican desde Eventbrite.

Otro de los beneficios es la cantidad de días de vacaciones desde el inicio: 32 días en total, superando ampliamente a las dos semanas que se establecen por ley en la actualidad. Sus empleados también tienen acceso a tratamientos de fertilidad, asistencia y apoyo para este proceso, que contemplan flexibilidad laboral y asistencia económica.

Estos beneficios refuerzan la idea de una de las premisas centrales de la compañía: lograr un buen equilibrio trabajo - vida. Por esto también ofrecen el primer viernes de cada mes libre. Esto indica el valor que tiene para la empresa el bienestar mental de los empleados.

Otro beneficio importante, especialmente cuando se trabaja para una empresa de EE. UU., es el acceso a cursos de idiomas y capacitación, sesiones de expertos para expandir las habilidades gerenciales y técnicas y un seguro médico privado integral.

Con estos beneficios, las empresas apuestan por atraer y retener al “talento más buscado” en el mundo de la tecnología.