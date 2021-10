Cómo ordenar bolsas y zapatos sin tener el vestidor de Carrie Bradshaw

La televisión ha dejado gderandes íconos de la moda como Caroline Marie Bradshaw, conocida como Carrie Bradshaw, el personaje principal de la serie de "Sex and the City". En ese sentido, el orden era una prioridad para la protagonista de la serie.



Esta fue una excelente interpretación que hizo la actriz Sarah Jessica Parker, por la que ganó cuatro Globos de Oro y dos Emmy, entre otros premios, y hasta hoy sigue siendo su trabajo más emblemático.

La periodista Candace Bushnell solía escribir una columna para el The New York Observer en la que contaba las aventuras de ella y sus amigas por la ciudad. A través de la editorial Grand Central Publishing, en 1997 publicó su primer libro llamado "Sex and the city", en el que cuenta la historia de cuatro amigas apasionadas por la moda, el sexo, el amor y las fiestas.

Pero pocos saben que Carrie Bradshaw es un reflejo de ella misma, ya que también es una escritora que tiene una columna semanal llamada "Sexo en Nueva York" para el diario ficticio "The New York Star". Una de sus mayores características es que es una apasionada de la moda, principalmente de los zapatos Manolo Blahnik y las carteras Fendi.

Fuente: Sex and the City.

No hay ninguna duda que el sueño de todas las mujeres es tener un cuarto del armario de Carrie y en un capítulo de la serie se la ve ordenando sus accesorios, por lo que recibe la ayuda de sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda. Seguir sus pasos es ideal para todas aquellas personas que tienen ropa de más y poco espacio.

Cómo ordenar el armario a lo Carrie Bradshaw

Seleccionar las bolsas, carteras y zapatos que realmente gustan y que, honestamente, se van a seguir utilizando. Por otro lado, todo lo que no se use y esté en condiciones decentes se deben separar para donar y si hay artículos dañados lo mejor es tirarlos o posiblemente se pueda reciclar. Para tomar estas decisiones hay que responder cuatro preguntas:

¿Cuándo fue la última vez que se usó?

¿Es linda? ¿Me gusta?

¿Sirve? ¿Es útil?

¿Se utiliza con frecuencia?

Una vez que se logró la selección colocar todo de manera ordenada y en lo posible utilizar perchas de terciopelo para no dejar marcas o se pueden colocar ganchos en la pared de la habitación o del vestidor para que haya más espacio dentro del clóset. Una de las mejores maneras de tener todo prolijo es agrupar por color o estilo, así es más rápido visualmente saber qué se tiene.



Seguir estos consejos es muy simple y la clave más importante es ser sincero al momento de responder las preguntas. Generar espacio es fundamental para darle lugar a los accesorios nuevos y evitar, además la ropa.





