Quejas en el Microcentro por la manifestación de la CGT

Golpeados por casi dos años de pandemia y restricciones, los comercios del Microcentro porteño deben resistir además a las manifestaciones que limitan la circulación de gente y de potenciales clientes.

“Hoy claramente se vio muy afectada (la venta). No entró nadie. Básicamente no hubo ventas en el día de hoy, además de las típicas de Mercado Libre. Esto pasa cada vez que hay una marcha acá en el centro, no entran muchos clientes” sostuvo Gonzalo, empleado de comercio en el barrio de Montserrat, quien agregó, “Av. Belgrano y Piedras, arranca diagonal sur y encarás para Plaza de Mayo entonces acá transitan todas las movilizaciones”. Respecto a la frecuencia de las mismas, Gonzalo indicó que se realizan “una o dos por semana, más o menos” aunque marcó una diferencia en cuanto a la magnitud de las mismas. “En la de hoy había mucha más gente, cortes por todos lados, durante las otras manifestaciones también cortan (las calles) pero mucho menos, son menos personas entonces cortan ciertas calles momentáneamente. Hoy cortaron casi todo”. Los manifestantes se concentraron en varios puntos de la ciudad: diagonal Sur, ministerios de trabajo y desarrollo, obelisco para luego dirigirse a paseo colon e independencia dónde se desarrolló el acto.

Por otro lado Celina, comerciante de productos agrícolas, cuyo local también se encontró perjudicado por las manifestaciones del día de hoy nos comentó “la manifestación de hoy, al igual que todas las manifestaciones, se reflejó en caja cerrada. Los clientes saben que va a haber cortes en la zona y entonces la evitan”. Además sentencio "En esos días, abrir o dejar el local cerrado es prácticamente lo mismo, son días de pérdida”.

Locales de microcentro cerrados

Hoy día, la realidad de los comerciantes del Microcentro porteño y sus alrededores es dura. La pandemia, ha convertido una de las zonas históricamente más transitadas de toda la ciudad en calles casi fantasmales. Si a esto le sumamos las múltiples marchas y manifestaciones que ocurren a lo largo de sus calles, los daños a los comerciantes que allí subsisten podrían ser devastadores.