La marcha de la CGT desde adentro: los testimonios de los manifestantes

En el festejo por el Día de la Lealtad Peronista y la marcha organizada por la CGT, el microcentro porteño fue un caos de gente, con calles cortadas, bombos y banderas. MDZ estuvo en el corazón de la marcha para contarte el punto de vista de las personas que decidieron movilizarse.

Rodrigo es miembro del Sindicato de Empleados de Comercio y se movilizó desde José C. Paz en micro, proveído por el sindicato. Comenta que se manifestó poca gente con respecto a otros años. “Gracias a Dios todo tranquilo, no es como antes, no te vienen a sacar las cosas, las mochilas. Ahora no se ve eso”, resaltó Rodrigo acerca de la manifestación de hoy.

Por otro lado, Ricardo es trabajador del Sindicato Luz y Fuerza, en la zona del Paraná y afirmó: “Venimos de las centrales nucleares Atucha 1 y 2. Estamos reclamando por trabajo y por mejores condiciones laborales. Nos movilizamos por medio de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT). Nos movilizamos con alegría, en un día muy importante porque pudimos demostrar que el movimiento obrero está vigente y está en las calles, está movilizado”.

Al referirse al actual momento por el que está pasando el país, el trabajador expresó que “simplemente tuvimos que trabajar en un momento difícil de nuestro país, en medio de la pandemia, tratando de aguantar los trapos. Generando energía para que los hospitales, las casas, las abuelas, todos tengan energía para cuidar la salud por sobre todas las cosas. Superada esta situación vamos a seguir con la misma confianza y con el mismo empuje y convicción de todos los trabajadores organizados, buscando el bien común de toda la sociedad, especialmente el movimiento obrero”.

Sin embargo, a diferencia del anterior testimonio, el trabajador de Luz y Fuerza dijo que “se vio muchísima más gente que otros años, por lo menos nosotros", y agregó que "fue una marcha totalmente pacífica, nosotros venimos con toda una juventud que es la primera vez que participa y se van todos contentos de haber participado en este evento”.