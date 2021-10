Incidentes entre automovilistas y manifestantes en la marcha de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) organizó una multitudinaria marcha para celebrar el Día de la Lealtad Peronista este lunes y la movilización generó un caos de tránsito en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

El caos vehicular desembocó en una serie de incidentes y enfrentamientos entre los automovilistas que querían circular libremente y los manifestantes que celebraban el Día de la Lealtad Peronista.

El periodista de TN Marcelo Bonelli compartió imágenes de los incidentes que se registraron entre los manifestantes y los automovilistas, quienes se enfrentaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Los manifestantes se enfrentaron con los automovilistas que querían circular libremente.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se ve a los conductores insultando a los manifestantes por no dejarlos circular libremente para trabajar y realizar sus actividades cotidianas.

Uno de los conductores incluso invitó a pelear a los manifestantes, pero terminó escapando luego de que los sindicalistas le patearan la puerta del auto hasta abollarla de manera significativa.

"Tengo que ir a buscar a mi nena a zona Sur y no me dejan pasar. Los agentes de tránsito me quieren hacer una multa a mí. Es insólito", se lamentó uno de los automovilistas enojados.