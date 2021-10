No son candidatos, pero se presentan a las elecciones y pretenden cambiar el país

No candidatos es el proyecto de diez ONG que en el marco de las elecciones buscan una manera creativa de visibilizar sus causas: boletas electorales en donde se presentan cada una de las organizaciones sociales. Victoria Viel Temperley es fundadora de Donde Quiero Estar, una organización que trabaja por humanizar y acompañar el tratamiento oncológico para las personas con cáncer y sus familiares, y una de las no candidatas de esta propuesta electoral.

Debido a la crisis económica que estamos atravesando, muchas personas se quedaron sin trabajos y esto repercutió de manera directa en muchas organizaciones de la sociedad civil que dejaron de recibir donaciones de dinero con las que antes podían contar.

“Pensamos que siendo creativos podíamos llamar la atención de la población en estos tiempos electorales. Para ello armamos una boleta con No Candidatos que no compiten entre ellos, ni con nadie, pero que si harán lo posible para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Un ´No Candidato´ es una persona que trabaja por los demás, que forma parte de una ONG en la que trabajan día a día por mejorar la sociedad en temas importantes como la desnutrición infantil, la educación, la seguridad, el acceso a la salud, la igualdad de género, la inserción laboral, la inclusión de personas con discapacidad y pueblos originarios y acompañamiento de personas privadas de su libertad, pacientes terminales y personas en edad geriátrica” afirma Victoria Viel Temperley.

Los miembros del proyecto son asociaciones civiles que fueron elegidas por Abanderados en el 2016 y otras ONG que recibieron el mismo premio. Estas son: Pata Pila, Haciendo Camino, Donde quiero estar, Enseña por Argentina, Hospice La Piedad, Hospice Buen Samaritano, Cuerpo y alma, Equinoterapia del Azul, Por Igual Más y Fundación Espartanos.

Viel Temperley cuenta que para la elección de los integrantes que componen las bancas se incluyen a distintos voluntarios de cada organización. En la boleta electrónica, al tocar en cada nombre, se reproduce un video de YouTube con una breve introducción del candidato.

“Nuestro objetivo es dar a conocer a todas las ONG y recaudar fondos que serán repartidos de manera equitativa entre todas. Queremos juntar 10 millones de pesos en 50 mil donaciones de $200. Para ello se puede ingresar a la página web donde se podrá hacer una donación de ese monto o uno a elección”, afirma la fundadora de Donde Quiero Estar.

Si bien este es el primer año en que realizan este proyecto, Victoria Viel Temperley admite que esperarán los resultados de esta campaña para ver cómo siguen, y que si la gente los acompaña les encantaría replicarlo en el futuro.