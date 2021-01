¡Insólito! En algunas cuentas de Tinder podrías encontrar esto como "arma de seducción"

En los tiempos que corren la vacuna contra el covid-19 es considerada un privilegio al que no todos pueden acceder. La principal razón es la prioridad en su aplicación, a sabiendas que el personal de salud (en cualquier país) es, junto a los mayores de edad de riesgo, quienes primero la están recibiendo.

Sin embargo, siempre existen los “afortunados” en cualquier lado del mundo y para traer un poco de calma a las nuevas relaciones o los primeros “acercamientos” muchos usuarios en Tinder la presumen como herramienta para ligar.

Ocurrente, disparatado, gracioso o indignante. Muchas pueden ser las sensaciones al enterarse de esta nueva forma de perfilar en una de las redes sociales de sitios para citas más populares.

Es un fenómeno que no se sabe si durará mucho. No obstante, quienes la usan como arma de seducción junto al resto de los elementos de su perfil dicen que este “extra” puede ayudar a volver a estar más activos en las ganas de querer conocer a alguien porque “les da mayor seguridad”.

Citas "covid free": lo más deseado por los jóvenes en Tinder

Durante la pandemia la app Tinder fue una excelente herramienta para conectarse mientras el aislamiento estricto con los seres queridos era una imposición sin excepciones.

Ahora, mientras la vacuna se acerca cada vez más -en diferentes lugares del mundo-, la nueva modalidad de los usuarios es creer que tienen una nueva oportunidad para “salir de casa más seguros” o que tengan un encuentro “normal” como lo fue anterior a la pandemia. Una de las palabras de la nueva normalidad es "covid free", haciendo alusión a destinos sin casos, personas vacunadas o con anticuerpos, o protocolos que dan tranquilidad y seguridad en los encuentros.

La realidad es que, en cierta forma, muchas personas quisieron seguir conectándose a través de estas apps de citas durante la cuarentena y las mismas -ni lo dudaron- siguieron funcionando más que nunca con Tinder Passport.

Las frases como “tengo anticuerpos”, “yo ya lo tuve”, “a mí no me va contagiar” tuvieron su peculiar y cuestionable encanto en todo el 2020 para darle un giro al miedo y tratar de convencerse entre los “matches” que iban saltando. Sin embargo, quedó demostrado que por más que las apps de citas siguieron activas, los encuentros no se terminaban de definir.

Pero ahora, la picardía y nueva estrategia de presumir con tener la vacuna tampoco debería ser impedimento de que alguien se contagie, ya que sus sugerencias hasta el momento no están demostradas.

El experto en inmunología, John P. Moore dice que las personas aún recibiendo la vacuna, deben seguir tomando las mismas precauciones que hasta el momento y aclara: “No es certero que las vacunas prevengan una infección ligera o asintomática. Puedes tener esos tipos de infecciones y aún así esparcir el coronavirus a otras personas”.

Los usuarios de Tinder tendrán que repensar su estrategia, porque si una persona está vacunada y aún puede contagiarse de coronavirus, todavía no es una gran idea salir con alguien a pesar de que en su perfil diga como arma de seducción “estoy protegido por la vacuna”.