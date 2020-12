Conocé a personas de todo el mundo con "Tinder Passport"

Con “Tinder Passport“ cambiar de ubicación nunca fue tan fácil como ahora, aunque parezca una paradoja.

Aunque sigan las restricciones para viajar en plena pandemia por Coronavirus, Tinder, la app de citas más popular en el mundo, permite cambiar la ubicación actual y conocer personas de cualquier lugar del globo.

Ante la situación de confinamiento al inicio de la pandemia, la compañía incluso abrió la función para conectarse con personas de otros países también para la suscripción básica sin cargos hasta el 30 de abril. Y aunque ahora cuesta 87 pesos por mes, dentro de Tinder Plus sigue siendo furor. Los chats entre personas de diferentes países aumentaron en un 20%.

En Argentina, la app de citas que tiene cerca de 400 mil usuarios en el país, crece a ritmo sostenido: 1% por día.

Ya antes de la pandemia el país estaba dentro del ránking como top 3 de la región por ser el más activo en apps de citas.

En el caso de Tinder, la interfaz es simple. "Me gusta", deslizar a la derecha. "No me gusta", a la izquierda. Para comenzar tan solo es necesario crear un perfil y empezar a ver fotos de perfiles “cerca de ti“.

Estos movimientos no son notificados a la otra persona, excepto que exista una coincidencia o “match“. Ahí se abrirá un chat para que comience el vínculo. El cálculo es que se hacen más de 800 millones de valoraciones diarias entre los usuarios del mundo.

Tinder Passport

Así, contrario a lo que podría parecer, las conversaciones internacionales en pandemia aumentaron considerablemente. En un inicio fue por el impulso de acceder al cambio de ubicación de forma gratuita, pero luego la tendencia continuó.

De esta forma, una aplicación creada en 2014 y que cuenta con más de 85 millones de usuarios en todo el globo, promete repetir el boom de noviazgos a distancia que fue un fenómeno del primer chat popular, el MSN del año 2000.

Se puede elegir un lugar por vez, pero se puede cambiar todas las veces que quiera el usuario. Eso sí, solo se puede cambiar una vez cada 24 horas.

Para cambiar la ubicación en Tinder: