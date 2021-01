WhatsApp: ¿cómo ocultar tu foto a algunos contactos sin borrarlos?

Con el auge de las redes sociales, la mayoría de la gente expone aspectos de su vida privada constantemente, incluso a veces sin darse cuenta. No obstante, existen formas de mejorar los niveles de seguridad y privacidad. En WhatsApp, la aplicación más usada, se puede saber hasta quién vio la foto de tu perfil.



Y otra de las funciones más buscadas (pero no tan accesible en el menú) es la de ocultar la foto de perfil a contactos seleccionados (compañeros de trabajo, clientes, jefes, profesores, etc.). Si bien existen alternativas como WhatsApp Business, o la posibilidad de usar otras redes en carácter laboral como Telegram, muchas personas conservan su línea personal para otros usos profesionales y académicos y temen por la exposición de sus imágenes, estados y vida privada.

Como la app de mensajería instantánea tiene un uso cotidiano y constante, -al punto que muchas veces hay que escribirse con personas desconocidas o hasta empresas (para la compra o consulta de algún producto o servicio)-, la decisión de que estas personas no vean la foto de perfil, es acertada y segura.

La app ya tiene acostumbrados a los usuarios a varios trucos como silenciar los estados, verlos sin que los contactos se enteren, ponerle música o la función del modo "oscuro" entre tantas otras.

Ocultar la foto de perfil de WhatsApp a contactos seleccionados: paso a paso

Afortunadamente, también existe la opción de ocultar la foto de perfil sin tener que borrar los contactos y es un proceso muy sencillo.

Se trata de una función que se encuentra incluida en la configuración de la app y, lo mejor, es que se puede activar o desactivar todo el tiempo y las veces que se desee.

Tan solo con seguir estos pasos, se puede ocultar en un instante:

Entrar a la app y pulsar sobre los 3 puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla principal.

Dirigirse directamente a “Ajustes”

Luego, pulsar en “Cuenta”

Se debe seleccionar “Privacidad” y desde allí se pueden controlar todos los ajustes que estén relacionados con la privacidad.

Una vez allí se tiene que pulsar la opción “Foto de perfil”

Finalmente, se elige la opción “Mis contactos”.

De esta forma, solo aquellos contactos que fueron guardados pueden ver la foto de perfil, por lo que si se comienza una conversación con un desconocido, no la podrá ver.



Eso sí: se debe tener en cuenta que desde el momento en que un contacto se guarde, sí podrá ver la foto y eso es algo que no hay que olvidarse.

Ocultar la foto de perfil a los contactos guardados

Es otra opción que muchos la usan. Ocultar la foto de perfil a los contactos se puede hacer sin tener que eliminarlos. Para ello, se deben seguir los mismos pasos, solo que en el último punto se debe seleccionar “Nadie”.

Lamentablemente, este procedimiento no se puede hacer de forma individual con cada contacto. La opción para conseguir eso, es bloquear al contacto o eliminarlo totalmente de la agenda.

Esta medida, al comienzo, generó muchas críticas. Sin embargo, con el tiempo se hizo efectiva y muchos la aplican. Cabe destacar que esta función es aplicable para las diferentes plataformas, ya sean usuarios de Android, iOS y Windows Phone.