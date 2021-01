“Clases para entender a tu novio”: el video de TikTok que se volvió viral en redes

En las redes sociales el contenido se ha vuelto lo más entretenido en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, todo este tipo de plataformas son de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial la de los cortos videos: TikTok.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más rápida. Así sucedió con un video creado por el usuario @lamasmejorpareja.

En el mencionado video de TikTok se puede ver a un joven explicándole a su pareja algunos tips para entender a los novios “Sabéis alguna más || #comoentenderaloshombres #comoentenderaloschicos #entenderaloshombres #noentiendoaloshombres #humordeparejas #lamasmejorpareja” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su cómica grabación.

“Si vamos de compra y me dices que vestido me gusta más si el rojo o el negro y te digo el rojo y te compras el negro, para que me preguntas cojones” inició el video viral el muchacho a lo que la novia apunta en su libreta lo que su pareja le aconseja. “Si estamos durmiendo y yo me doy vuelta en la cama, no es que no te quiera, es que duermo mejor del otro lado” continua el video. El clip alcanzó las 445 mil reproducciones en la red social en tan solo unos días de publicado.

Además, el video viral de los amigos, superó con gran facilidad los 36000 likes y 346 comentarios en la popular aplicación. “Si te digo q quieres q te regale x tu cumple y me dices que nada entiendo que no te hace falta nada, pero error si queremos algo”, “Te pregunta para saber tu opinión no para hacer lo que tu digas” y “Necesito verlo al revés, ósea que ella te diga las cosas a ti” fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.