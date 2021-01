Hablan los especialistas: ¿qué tan bueno es que un niño sea vegano?

Las dietas veganas deben tener los nutrientes fundamentales para el organismo, principalmente en los niños que están en plena etapa de desarrollo. Si bien es posible hacerla, recomiendan consultar con nutricionistas y médicos para mantener la salud controlada.

El proceso fisiológico en niños y adultos es distinto, ya que los niños requieren más proteínas, vitaminas, minerales o nutrientes inorgánicos para su correcto desarrollo tanto físico como mental. Por lo cual una dieta vegana impacta de manera distinta dependiendo de las edades.

Cabe destacar que el veganismo se diferencia del vegetarianismo porque su dieta rechaza cualquier tipo de producto animal. Además de no comer carne, pollo y pescado (como el vegetariano) tampoco consumen leche, huevos, manteca ni derivados de origen animal.

La dieta vegana es más acotada y uno de los motivos más cuestionados es la falta de vitamina de B12, que solo se encuentran en la carne. Para hacerla correctamente, cualquier niño debe tomar complementos y así incorporarla a su organismo.

“La comunidad científica y médica ya nos ha dicho muchas veces que cualquier nutriente se puede encontrar en las frutas, vegetales y semillas, entonces, simplemente, un plato de frijoles o lentejas contiene más proteína que un pedazo de carne”, explicó Jessica González, vocera de la organización Million Dollar Vegan en México.

Esta entidad promueve alimentación vegana en los niños para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer, obesidad y diabetes. En este sentido, aseguran que es un "mito" que no puedan llevar adelante una dieta a base de hiervas, verduras, legumbres y frutas, pero que es importante acercarse a un profesional.

Veganismo en la niñez y adolescencia

Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, aseguró que si bien cree viable una dieta vegana en niñez, nunca la recomendarían sin ayuda médica: "Debe estar suplementada, sujeta a vigilancia de los indicadores bioquímicos y antropométricos básicos que son peso y estatura y que, sin duda, no se esté privando al organismo de ninguna función".

Y agregó: "Yo no podría imaginar una dieta absolutamente vegana en la niñez si no estuviera suplementada, si no le estuvieran haciendo análisis por ejemplo de vitamina B12; sobre todo los que ya sabemos que tienen un riesgo en México como la vitamina D, que ya es un problema de salud pública".

El hierro y el zinc son otros de los nutrientes fundamentales para el buen desarrollo de neurotransmisión que están involucrados en funciones de pensamiento. La falta de hierro en la niñez puede afectar a más de 20 funciones.



Desde Million Dollar Vegan afirman que la dieta vegana en la niñez es posible siempre y cuando esté bien asesorada y el niño tenga consultas con el médico para corroborar el proceso físico.