Compró una notebook por MercadoLibre y le enviaron una botella de licor

Mercado Libre es sin dudas una de las empresas que más creció durante la pandemia de coronavirus. Miles de usuarios utilizaron la plataforma de compra-venta para adquirir todo lo que necesitaban sin salir de sus casas y así evitar exponerse a posibles contagios.

Sin embargo, no todos tuvieron experiencias positivas a la hora de comprar online. Una usuaria de Twitter contó la mala experiencia que tuvo a la hora de comprar una nueva computadora en la que invirtió todos sus ahorros.

La usuaria juanafloriano (@flxrianoj) contó que gastó $140.000 para adquirir una notebook que necesitaba para la facultad. “Me estafaron y me enviaron una botella de licor. Lo pagué desde de la plataforma en Mercado Pago", se quejó la joven en Twitter.

El mensaje rápidamente se viralizó y Mercado Libre se contactó con la joven y anuló el pago luego del revuelo que se armó. "Ya me contactaron de Mercado Libre y ME ANULARON EL PAGO. Muchas gracias a todes por compartir!!", escribió la joven.

Otro usuario de Twitter brindó una serie de recomendaciones a partir del caso de la joven estafada. "Si compran online cosas relativamente caras (ponele $5000 o más) NO las reciban ni firmen el recibo hasta no abrir el paquete en la puerta. El correo está robando *muchas* cosas, y si firmaste "recibí OK" ya casi no tenés modo de reclamar después", explicó.