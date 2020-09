Pastor evangélico agredió a su esposa sin darse cuenta de que estaba en vivo y se volvió viral

Un pastor evangélico quedó en el medio de una fuerte polémica en Brasil luego de agredir a su esposa sin darse cuenta de que estaba en una transmisión en vivo a través de internet.

El religioso fue identificado como Edson Araujo, un pastor de Sao Paulo que no advirtió que ya había comenzado a transmitir su vivo, y llevó a cabo un acto de violencia contra la mujer que quedó registrado y generó indignación.

Si bien no se puede observar si golpea a su esposa, se escucha claramente cuando le dice "¡qué mierda, mierda! Haz las cosas bien, idiota. ¡Haz el negocio bien!", y se nota que hay violencia ya que la cámara que está filmando cae.

Los medios locales aseguran que el pastor le dio una bofetada a la víctima, tras lo que se puso a hablar con su público, al que instó a aceptar "la paz del Señor".

Luego de que se viralizaran las imágenes, Araujo volvió a realizar un vivo, esta vez junto a Deborah, su víctima, en el que se justificó. "Estábamos cerca del horario de servicio y no teníamos la posición correcta del equipo, así que me levanté y fui a intentar arreglarlo, y luego terminé tirando otro celular que transmite himnos. Entonces, yo estaba ahí, de manera imprudente, de manera incorrecta que no podía actuar de esa manera, dirigí una palabra", dijo, en declaraciones que levantó el sitio Milenio.

Después pidió perdón a Dios, al público y finalmente a su esposa por su actitud. Todavía no se sabe si seguirá dentro de la iglesia evangélica, algo que está en duda por la magnitud del escándalo.