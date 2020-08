Adolfo Bermejo: "Hablé con mis hijos sobre su actitud adolescente"

En la madrugada de hoy, Emanuel, María Valentina y Álvaro -hijos del senador provincial Adolfo Bermejo- fueron aprehendidos junto a otras 20 personas por participar de una fiesta clandestina. Por la mañana, el padre publicó en las redes que se sentía dolido por la irresponsabilidad de sus familiares, y que había pedido al Ministerio de Seguridad que "hiciera lo que tuviera que hacer" para que los chicos afrontaran las consecuencias. Ya un poco más tranquilo, Bermejo habló por la tarde con el programa El Permitido de MDZ Radio y le contó a Federico Croce cuáles era sus sensaciones al promediar la jornada.

"Ellos fueron a un restaurante y a las 23.30 tenían que estar de vuelta. Sin embargo en plena madrugada recibí un llamado en el que funcionarios me explicaron lo ocurrido", contó el entrevistado. "Lo que hice a continuación lo hice como político -porque sé que tenemos que dar el ejemplo- pero sobre todo como papá".

Bermejo pidió a las autoridades que no efectuaran ninguna "excepción" con los jóvenes. Fueron trasladados a diferentes seccionales junto a otras 17 personas. "Yo a mis hijos los amo profundamente, pero no me comuniqué con ellos hasta que volvieron a casa esta mañana y les expliqué que habían tenido una actitud adolescente a pesar de ser adultos".

Más temprano, Bermejo recordó que si bien hoy vive con su esposa, a los 30 años enviudó, se quedó solo con los tres chicos, "y pude rearmar una familia en la que se les dio todo y se los educó para que fueran responsables: es una irresponsabilidad lo que han hecho".

Para el legislador, los jóvenes, que tienen 20, 22 y 30 años, "pusieron en riesgo la salud de su familia y la de los demás" al asistir a la parranda que se hizo en Callejón Moyano y Juan B. Justo (Maipú).