Reportan que en Tartagal ya no hay respiradores y "eligen quién vive"

Gustavo Guillermo Flores acaba de perder a su madre. Hacía varias horas que posteaba mensajes e imágenes en donde decía que en el hospital de Tartagal (Salta) las cosas se estaban poniendo difíciles. Finalmente la mujer murió, y durante una entrevista que el hombre dio a la televisión local, insistió en que el fallecimiento se produjo porque no había suficientes respiradores y "las enfermeras priorizaron a una persona más joven".

“Se me murió en las manos", sollozó entre lágrimas Flores en declaraciones al canal VideoTar. La paciente había llegado ayer a las 7 de la tarde al hospital de Mosconi porque le faltaba el aire. Había un solo respirador y estaba ocupado, de modo que llevaron a la señora al de Tartagal.

Allí le dieron oxígeno, "pero a esa altura, ella necesitaba un respirador: se lo pedí a todo el mundo y nadie me pudo dar una solución porque no hay".

INTENDENTE, Concejales, Diputados, Senadores quien sea , NO HAY TUBOS DE OXIGENOS SUFICIENTE EN EL HOSPITAL DE MOSCONI Y TARTAGAL , HAGAN ALGO URGENTE , ESTO VA A SER UNA CATu00c1STROFE...!!!! Posted by Gustavo Guillermo Flores on Thursday, August 13, 2020

Flores describió la escena. "Hay gente tirada en el piso. ¿Y sabes qué me dijo la enfermera? Disculpá pero tu mamá tiene 65 años y yo tengo que priorizar a una persona que tiene menos edad. Me la dejaron morir", denunció el entrevistado. Y siguió: "no sé qué va pasar acá con la gente mayor de edad lamentablemente. A mi mamá todavía no le hicieron el hisopado, no sabemos qué tenía".