Coronavirus: ¿cómo se ubica la Argentina en el mundo respecto a los fallecidos informados?

“Lo dijimos desde el primer momento: si el Estado no hace su parte la cuarentena solo posterga la curva y a un costo económico inmenso. Acá el gráfico que mostré anoche en La Cornisa de @majulluis: en pantalla no se puede doblar! 72% de los países tienen menos muertes x hab q Arg” (sic), tuiteó el ex ministro de Hacienda de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay.

Acompañado con el tuit, Prat-Gay mostró un gráfico de Our World in Data -una base de datos de la Universidad de Oxford- con la evolución de los fallecidos por millón de habitantes en la Argentina y a nivel mundial desde el 4 de marzo último. Allí se puede ver que, a partir del 9 de agosto, la tendencia cambió y el país superó al promedio mundial de fallecidos por millón de habitantes. El mismo argumento fue señalado por el economista Roberto Cachanosky en su cuenta de Twitter: “Con el nivel de cuarentena más estricto del mundo, Argentina ya tiene más muertos por millón de habitantes que el promedio mundial”.

¿Qué dicen los números? La Argentina está en el número 47 de cerca de 200 países que conforman la base de Our World in Data, con 102 fallecidos por millón de habitantes.

Efectivamente, como dice Prat-Gay, el 72% de los países de la base de Our World in Data están mejor que nuestro país en relación a los fallecidos por millón de habitantes por coronavirus, y el promedio mundial es de 94 fallecidos por millón de habitantes, pero ese promedio mundial muestra datos de 200 países con condiciones socio-económicas y culturales distintas, y algunos, incluso, con pocos casos de COVID-19 (acumulados y por millón de habitantes), como Tanzania, en África; o Nueva Guinea, en Oceanía.

Si se compara con algunos de los países que más casos acumulados tienen hasta el momento, los números de la Argentina están por debajo: Gran Bretaña tiene 685 fallecidos por millón de habitantes; Perú, 645; Chile, 530; Estados Unidos, 493; Brasil, 478. En cambio, la Argentina está por encima de Paraguay (11), Uruguay (10), Japón (8), Corea del Sur (5) y Nueva Zelanda (4).

Al comparar por continentes, se observa que el impacto de la pandemia fue bastante dispar en las distintas partes del mundo. El continente con mayor número de muertes por habitante es América del Norte, con 395; y le sigue América del Sur, con 374. Europa, por su parte, tiene 275 fallecidos por millón de habitantes; Asia, 24; África, 17 y Oceanía, 8.

“En África hay una tremenda falta de información oficial sobre contagios y muertes, en Asia ya tenían experiencia previa con las epidemias anteriores de SARS y MERS, y con Europa tenemos vastas diferencias culturales y socioeconómicas”, precisó a Chequeado Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador asistente del Conicet.

¿Qué pasa en América? La Argentina está por debajo de Perú (645), Chile (530), Estados Unidos (493), Brasil (478), México (411), Ecuador (336), Bolivia (318) -estos dos últimos, son dos de los países de la región con más restricciones-, Colombia (258) y Canadá (238). La Argentina sólo está peor, según ese indicador, que Paraguay (11), Uruguay -uno de los países que menos restringió la circulación durante la pandemia- (10) y Venezuela (7).