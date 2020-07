Tres temas inmortales de Ennio Morricone, el genio de la música de cine

El compositor italiano Ennio Morricone falleció hoy a los 91 años, y dejó tras de sí una obra inabarcable, en la que se encuentran algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Nacido en 1928, es actualmente considerado uno de los mayores compositores de todos los tiempos.

Su carrera comenzó como compositor de música sinfónica y de cámara, pero realmente se destacó con sus bandas sonoras que lo hicieron ingresar rápidamente en la historia del cine. Mirá a continuación tres de sus más emblemáticas obras.

El bueno, el malo y el feo

Es imposible escuchar el tema principal de The Good, the bad and the ugly y no reconocerlo de manera inmediata. Morricone consiguió unir su composición a la idea del western, y hasta el día de hoy es utilizada en todos los ámbitos para escenas de duelos y enfrentamientos mano a mano.

De todas maneras, si bien ese es el tema más conocido, no faltan otras piezas inmortales dentro de la banda sonora. Específicamente, The ecstasy of gold es una de las composiciones más revolucionarias e icónicas de la música del cine, y que en los 60 eran impensadas.

La misión

En el 2001, Morricone dijo en una entrevista con el periódico británico The Guardian que "sentía que debía haber ganado (el Oscar) por La misión". No es para menos, ya que su poderosa banda sonora sirve para hacernos sentir tanto la pasión religiosa como la comunión con la naturaleza que rodea a la película de Roland Joffé.

Entre las poderosas imágenes del director, y la expresiva música del genio italiano, La misión terminó siendo una experiencia verdaderamente sobrecogedora, y uno de los mejores trabajos de Morricone.

Cinema Paradiso

Si bien el nombre del compositor estuvo ligado a la épica y los westerns, también hizo proyectos un poco más "íntimos". En Cinema Paradiso demostró que no había nada que no hiciera bien, y consiguió evocar la nostalgia que rodea a todo el film de Giuseppe Tornatore.

La oda a una manera de vivir el cine que ya no existe estuvo acompañada de una banda sonora que puede envolver al espectador tanto en una profunda melancolía o hacerle sentir el calor de las cosas familiares que nunca cambian. Un éxito en todo sentido.