Grisexual: la nueva orientación sexual de la que todos hablan

Te preguntarás de qué se trata la grisexualidad. La persona grisexual no necesariamente se enamora o crea un vínculo afectivo con la otra persona, sino que tiene encuentros debido a la pasión.

Luego de un primer encuentro el deseo suele manifestarse bajo circunstancias particulares y concretas a diferencia de los alosexuales que experimentan atracciones continuas en el tiempo ya sean de carácter hetero, homo, bi, pansexual o de otra índole. Se trata de algo impulsivo, pero no necesariamente fuerte como para frangibilizarlo en la realidad.

¿Por qué grisexual?

Porque este nuevo concepto proviene desde la simbología de que la sexualidad es representada con el color blanco mientras que, la asexualidad se identifica con el color negro. Por ello, las personas que no se representan dentro de las anteriores orientaciones de denominan grisexual es ya que experimentan el espectro gris de los colores.

“Al principio creí que era bisexual, después creí que era gay y hace dos años me di cuenta de que era asexual. Nunca había llorado tanto como la vez que encontré un artículo que trataba sobre el tema. Por fin había encontrado una etiqueta que me quedaba bien: homoromántico grisexual. Significa que me siento atraído emocionalmente a otros hombres pero mi deseo sexual es muy bajo. Es imposible describir el consuelo que me dieron esas palabras que parecen tan insignificantes", contó en el portal Vice de Australia, Kristofer y agregó:

“Las relaciones son como los barquillos de helado y el helado es como el sexo. He probado el de vainilla y el de chocolate pero lo que más me gusta es el barquillo. Podría pasar todo el día dándole mordiditas a mi barquillo pero la gente insiste en que debo llenarlo con helado. No necesito el sabor extra del helado. El cono es suficiente para mí. Lo único que quiero es el común denominador: el cono, la base, la personalidad”.

Es que las personas grisexual suelen desear besos, abrazo, caricias... En este sentido, un estudio de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos llamado Libres e Iguales aconseja medidas a adoptar para el estado, los medios y el entorno de las personas LGBT en su totalidad para prevenir cualquier tipo de discriminación.

¿Y vos te considerás grisexual?