¿Atentado?: aseguran que en Chaco le apagaron los respiradores a pacientes graves de covid-19

El codirector del Hospital Perrando de Chaco, Daniel Pascual, lanzó una dura denuncia, ya que aseguró que una "mano desconocida" apagó el aire comprimido que alimentaba los respiradores de los pacientes más graves de covid-19 en ese nosocomio.

"Podían haberse muerto varios pacientes", indicó Pascual, pero remarcó que el supuesto ataque se había detectado a tiempo, lo que les permitió actuar para evitar una tragedia. Ahora, todo el personal está en alerta, ya que se cree que quien llevó a cabo el acto tenía conocimiento del funcionamiento interno del centro de salud.

"No hay palabras para describir lo que pasó. Esto fue un sabotaje, un intento criminal, para mí, perfectamente planificado y tenía que provocar el caos, el día que llegaba nuestro Presidente a Resistencia. No me cabe la menor duda que eso fue un atentado", expresó el médico a CiudadTV.

Para Pascual, detrás del ataque hubo un planeamiento minucioso. En total fueron siete camas con asistencia respiratoria, que no están en el mismo lugar, por lo que queda descartado que haya sido accidental. Según las declaraciones de Pascal que recogió Infobae, el culpable tuvo que subir hacia donde están los equipos, donde “hay una maraña de caños y cables”, y desajustar una de las tuercas que abren el paso del aire comprimido. El trabajo consistió en cerrar tres válvulas que están separadas por una distancia entre 2 a 5 metros. “Uno podría decir que una lo podría hacer un burro o un loquito, pero esto fue hecho tres veces”, resaltó el médico.

El titular de la Fiscalía N°6, a cargo de Roberto Villalba, citó a los directores Pascual y Nancy Trejo para ampliar la denuncia y ordenó el miércoles un allanamiento con la intervención a la División Investigaciones Complejas y Cibercrimen de la Policía del Chaco y al personal del Gabinete Científico.