La mendocina internada con Covid que dio tips para pasarla mejor: "Tener Covid no es tan malo como uno piensa"

Así como lo definió la paciente 130 de Mendoza, "el coronavirus es la enfermedad de la soledad". De hecho, la mayoría de los enfermos leves afirman que sobrellevar el aislamiento durante quince días, es en algunos casos, el más grande desafío.

Lucia Fahnoe es una joven de tan solo 29 años que trabaja en el sector de Finanzas de Yacopini y unos días antes de finalizar su período laboral en el concesionario comenzó con algunos síntomas "leves", según ella.

"Todos insisten que el síntoma principal es la fiebre, pero yo empecé con dolor de garganta", contó a MDZ en comunicación telefónica desde la clínica Santa Isabel de Hungría.

A pesar de que Lucia pertenece al cluster de Yacopini, la joven relacionó los primeros síntomas con un simple resfrío. "Yo pensé que la falta de olfato se debía a la congestión nasal que tenía", indicó.

De hecho, cuando Fahnoe fue sometida al análisis de sangre pedido por el Ministerio de Salud el resultado fue negativo. Pero, el hisopado le dio el veredicto final.

"La primera noche la pasé muy mal. Desde el hisopado, que es súper invasivo, hasta la internación, me daba miedo", pero después me di cuenta que no era para tanto.

Fue por eso, que Lucia destacó en su red social de Facebook la importancia de "pasarla un poco mejor" a pesar de todo. E hizo un posteo que conmovió a los mendocinos.

Tips o recomendaciones

"Cuando te dicen que te van a internar armate un bolsito y traete algunas cosas para pasarla mejor", recomendó:

Sal ( en los hospistales cocinan sin eso).

Edulcorante (tip muy útil de mi amiga Valengren).

Almohadón.

Mantita de polar.

Pava eléctrica si tienen el desayuno te lo traen muy temprano y se te enfría el agua. Los enfermeros al igual que los médicos entran lo mínimo indispensable lógicamente.

Ojotas para bañarte y unas fanas calzas (jaja) para la comodidad.

Shampoo, enjuage, cepillo y toalla.

Cremas y hasta pincita de depilar para cuando ya estás muy aburrida.

Computadora.

Series o películas ya descargadas porque lo más probable es que no tengan wifii y los datos les funcionen mal como a mi.

Chocolates y provisiones ricas porque una vez que ingresan a la habitación ya nadie les puede mandar nada (de comida).

Libros.

Si saben coser o tejer también podría ser bastante útil, cosas para pintar dibujar lo que sea.

Auriculares por si tu compra duerme todo el día como la mía.

"Bueno espero que todo esto le sirva a alguien. Me encantaría que alguien me la hubiera pasado antes de venir ya que miles de cosas no tengo. Cualquier cosa pueden preguntarme, ya saben que estoy aburrida", comentó.

Al parecer, mañana la paciente vuelve a su casa y aunque vive con su novio (quien se mudará por unos días), Lucia afirma ponerse manos a la obra y no desperdiciar ni un segundo de vida.

"Esta experiencia me enseñó a que la salud mental es lo que nos hace sentirnos bien. Siempre tenemos que pensar lo mejor", manifestó y admirablemente agregó: "Yo busqué matar el tiempo. Porque si te sentís bien hay que tratar de hacer cosas".

"Sin ir más lejos, tengo una marca de ropa deportiva y si me hubiese avivado me traía los moldes", contó entre risas y añadió que por momentos pensó en ponerse a entrenar en el hospital.

"Me daba miedo la soledad, pero una vez que superé esta experiencia me di cuenta que no era tan terrible", dijo y concluyó: "Tener Covid no es tan malo como uno piensa. Por lo menos acá me tratan muy bien y estoy sana y salva".