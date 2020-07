¿Se espera nieve en el Gran Mendoza?

Según los especialistas las bajas temperaturas que se registrarán esta semana y el pronóstico de lluvias podría regalarle al Gran Mendoza postales de nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para este lunes lluvias aisladas durante la tarde y la noche. En cuanto a las temperaturas, la mínima rondará los 7° C y la máxima no pasará de 13° C. Una jornada fría con temperaturas que continuarán así el resto de la semana.

Según pronostica Maximiliano Viale, doctor en Ciencias de la Atmósfera y investigador del Conicet en Ianigla, debido a la intensa ola de frío que comienza a entrar el martes 21 de julio hay "chances de ver copos de nieve en la ciudad el miércoles 22 de Julio y parte del 23".

Mientras que para el sur de Mendoza y Valle de Uco hay más posibilidades aún de nevadas con acumulación.

NIEVE ?? en el GRAN MENDOZA



Chances de ver copos de nieve en la CIUDAD el miércoles 22 de Julio (y parte del 23) debido a INTENSA OLA DE FRÍO q comieza a ingresar el martes 21



Chances más altas de nieve uD83CuDF28? y que se acumulé en MALARGÜE, SAN RAFAEL y VALLE DE UCO



1/2 pic.twitter.com/MHunecv1gf — MaxiViale_Weather (@maxiviale) July 19, 2020

Según el SMN: "Se espera que la zona (cordillerana) se vea afectada hasta el martes 21 por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Los mayores valores de nieve acumulada se esperan en la zona cordillerana del norte de Neuquén y del sur de Mendoza, donde se prevén entre 100 y 150 cm. Estos valores pueden ser superados de manera localizada. En el resto de la región se prevén valores entre 40 y 80 cm"