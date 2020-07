Es bien sabido que la verdad es un ideal al que muchos aspiran, pero no todos tienen como guía. Ir siempre de frente con la honestidad es lo mejor que se puede hacer, pero hay quienes prefieren utilizar la mentira para conseguir sus objetivos, sin pensar en otras consecuencias poco deseables que esto puede tener.

Quienes aspiran a decir siempre las cosas como son lo hacen sin miedo a las consecuencias negativas, pues piensan que no hay nada peor que la mentira en sí. A veces esta honestidad a prueba de balas les trae problemas, pero prefieren eso a traicionar a su ideal más preciado.

Son personas ideales para tener relaciones sentimentales, pues no habrá dudas sobre si están o no siendo sinceros. Conocé en esta lista a los tres signos del zodíaco que siempre dicen la verdad.

Aries

Los nacidos bajo el signo del carnero son los más frontales de todo el horóscopo. Nunca ocultarán lo que están pensando, y eso hace que se metan en problemas bastante seguido, ya que es notoria su falta de filtros a la hora de hablar con otras personas, que no se toman su sinceridad brutal muy bien.

Son honestos hasta la médula pero porque no le ven sentido alguno a mentir. Saben que para conseguir sus objetivos lo único que realmente sirve es el esfuerzo, por eso no se valen de otros trucos. Deben aprender a controlar sus impulsos si quieren dejar de "meter la pata".

Virgo

No tienen absolutamente nada de tiempo que perder, por lo que los virgo detestan que les anden con vueltas y no les digan las cosas de frente. Por eso ellos también dicen la verdad sin dudarlo, ya que les parecería extremadamente hipócrita pedir algo que ellos mismos no están haciendo.

Los virgo nunca ocultarán los hechos como son.

Son muy comprensivos, por lo que siempre es mejor decirles las cosas como son, y esperar que entiendan la intención por sobre el resultado, para que no terminen enojados. Por su parte, ellos nunca ocultarán los hechos como son, por lo que no hay que preocuparse de que actúen con segundas intenciones.

Sagitario

A los sagitarianos no les gusta para nada mentir, pero no tienen muchos problemas a la hora de endulzar un poco la verdad para que no sea chocante. Son especialistas en dar malas noticias, y lo hacen de una manera que nadie termina enojado, ya que muestran también lo bueno que viene junto a lo malo.

Son muy optimistas, por lo que hasta en las malas situaciones ven algo bueno, y eligen enfocar lo que dicen en eso, por lo que sus verdades no dolerán como si las dijera otro.