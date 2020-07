Denuncian falta de control de los runners en parques y calles

Mendoza vive una situación privilegiada respecto al resto del país: todas las actividades económicas están habilitadas y también algunos deportes. La garantía para la continuidad es que no haya más contagios y que se respeten los protocolos de cada sector.

El trote o running es un de los deportes que primero se habilitó. Pero para mantenerlo hay que respetar el distanciamiento social, correr en grupos reducidos y con las medidas de higiene necesarias, así como respetar la terminación del DNI para poder practicarlo.

Pero a medida que aumentó la confianza de algunos grupos, también se relajó el cumplimiento de los protocolos y los controles. Al menos eso denunciaron a MDZ algunos testigos de la falta de cumplimiento de los protocolos. Las imágenes de grupos de runners trotando o "amuchados" para la foto se reproducen en grupos privados de Facebook y "estados" de WhatsApp. "Hay grupos de running que se juntan sin respetar los protocolos y encima se sacan fotos. Llamé para denunciar la situación, porque me da bronca que todos hagamos un esfuerzo y hay gente irresponsable. Pero no me atendieron", explicó un lector de MDZ que fue testigo de la situación.

Desde el Gobierno explicaron que hay controles, pero que no alcanzan. Y que las denuncias hay que hacerlas a la policía y no a la Subsecretaría de Deportes.