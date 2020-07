La Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 700 muertes por coronavirus

Once personas murieron ayer con coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual llegan a 700 las muertes por esta causa, en tanto que 968 fueron los nuevos diagnósticos con un 45% de las pruebas realizadas que dieron positivo, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en su reporte diario.



La cantidad de casos acumulados en el distrito desde que comenzó la pandemia es de 37.436, mientras que el porcentaje de letalidad acumulado es de 1,879%, se indicó en el parte diario de la situación sanitaria.



Las altas acumuladas son 14.033, de las cuales 229 se dieron ayer, señaló el reporte.



En total se realizaron 154.402 hisopados, con un índice de positividad acumulado de 34,9%, en tanto que ayer se realizaron 2.930, con un índice de positividad de 45%.



El 83,5% de los casos confirmados tiene entre 0 y 59 años, mientras que el 82% de los fallecidos tiene más de 60, con un promedio de edad de 75,5 años.



A partir de los 70 años, la letalidad del virus supera el 9,5% de los casos y es del 14,8 en mayores de 80.



En el sistema público de salud, que actualmente tiene 400 camas de terapia intensiva, hay ocupadas 268 con pacientes graves de Covid-19, mientras que hay 780 pacientes con esa enfermedad moderada y 2.899 leves, según la información oficial.



En los barrios populares, que tienen la tercera parte del total de contagios de la Ciudad, ayer se detectaron 127 nuevos casos de coronavirus y el total de fallecimientos, con un nuevo deceso ayer, asciende a 106 con un índice de letalidad del 0,96%.



Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 1.846 casos en Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 2.070 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 2.094 en el barrio 21-24 (Barracas); 1.406 en barrio 20 y 1.075 en el barrio 15, ambos de Villa Lugano, 484 en el barrio Carrillo y se sumaron 143 del barrio Rodrigo Bueno.



También se confirmaron 370 casos en Balvanera, 190 casos en Flores; mientras que en La Boca hubo 141 positivos; en Constitución 121; en Barracas 207; en Almagro 173; en Palermo 105; en Villa Soldati 89; en Paternal 83; en Chacarita 63; en Parque Chacabuco 47, en Boedo 13;. en San Cristóbal 43 y 41 en Mataderos.



En los centros de salud, el Gobierno porteño realizó ayer 1.428 test (81.640 acumulados) de anticuerpos (serológico) al personal sanitario y 40 (1.887 acumulados) dieron positivos, mientras que 13 (506 acumulados) trabajadores fueron ayer positivos al PCR, que es la prueba que se realiza para ver si la persona está cursando la Covid-19.



En cuanto a los geriátricos, ayer se hicieron 544 (18.120 acumuladas) pruebas serológicas y 18 (546 acumulado) dieron positivas, mientras que hubo 7 casos (167 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR.