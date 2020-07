El mensaje de las flores con Celina Prisco

En MendozAprende dedicamos un programa especial al maravilloso mundo de las flores. Un puesto de flores es un negocio que seguramente vamos a encontrar en cada pueblo o ciudad. Si pensamos en momentos especiales o celebraciones, las flores siempre están presentes y son ideales, para regalar, para ornamentar. Cada vez que compramos flores sentimos alegría, nos gusta llegar a un lugar y verlas, nos atraen y nos dan bienestar. Hay una antigua tradición detrás de esto, que además está lleno de mensajes y simbología.

Es sin dudas un rubro que viene en desarrollo respecto a la oferta que ofrecen las florerías, no solo en variedad de flores sino en la sofisticación de los ramos y arreglos que ofrecen que, incluso, marcan tendencia y estatus. Sin embargo, en el contexto de la pandemia ha sido un rubro que ha recibido un fuerte impacto no solo en la caída de las ventas sino fundamentalmente en al caída de la producción.

Celina Prisco es escribana, pero siguiendo el impulso de su pasión por las flores creo con su socia Puesto de flores, charlamos con ella en el vivo de Instagram de MDZ Online sobre esta tradición y nos metimos de lleno para conocer además de variedades, diseños de ramos y cuidados de las flores para que duren lindas más tiempo.

Nos gusta compartir con nuestros lectores la historia de los emprendedores porque siempre en ellos encontramos experiencias inspiradoras que nos animan a sentir lo que nos apasiona y animarnos a ir por eso, sobre todo ahora que estamos en un momento tan especial en que podemos tener espacio para mirar y replantearnos el rumbo.

Puesto de Flores se inició desde que Celina al ser mamá se encontró mas limitada en sus tiempos para ejercer su profesión de escribana. Por eso buscó la manera de llevar adelante una actividad que pudiera desarrollarlo desde su casa y así fusionó su amor por las flores con un emprendimiento. “Se me abrió un mundo hermoso y lleno de color. Soy autodidacta, me interesa aprender cada día. Me apasiona el tiempo se pasa rápido cuando trabajo con las flores, es mágico para mi y me llena como no me había llenado ninguna actividad. Me encanta además las relaciones que voy generando con las personas que voy conociendo y siempre es con alegría porque llegan personas que quieren regalar flores por un momento especial o para tener su casa más bonita; además me ha dado la posibilidad de desarrollar mi creatividad”, manifestó.

Su emprendimiento le abrió puertas mas allá de lo que pudo imaginar en un primer momento, participar en grandes eventos con personas muy creativas lo que sintió que le dio una libertad de expresarse sin límites. “Cuando encuentras tu lugar, vibras, fluis y las cosas te salen fáciles; me siento muy afortunada en poder vivir esta experiencia”, comentó.

- Regalarnos flores viene de una tradición y para cada situación particular había un flor específica para regalar que transmitían un mensaje particular.

- En épocas antiguas las flores se usaban para enviar hasta mensajes secretos, había todo un código de cada flor y color , que en la actitud lo ha logrado decodificarse exactamente para cada flor, pero si en general hay significados generales, por ejemplo las rosas que son las flores mas buscadas son un símbolo de perfección, la rosas rosas es amor, belleza, pasión, ideales para expresarse esta pasión entre novios, el rojo es el color adecuado y si son rosas mejor. Las rosas Blancas son ideales para una novia o boda, hablan de la pureza, de lo inmaculado, las rosas amarrillas representan la amistad, la alegría, la flor amarilla es ideal para regalarse entre amigas, además la perfecta para la amistad es la alstroemeria que tiene 6 pétalos que cada uno significa una virtud de la amistad. El color naranja indica éxito es ideal para los emprendimientos, para las casas cuando te mudas. El color verde simboliza la esperanza es perfecta para el comienzo de nuevas relaciones.

Otra flor que es divina y se relaciona mucho con el amor son las margaritas, se asocia también con al inocencia y la sencillez, creo que de las flores mas sencillas y bonitas que hay. En la antigüedad se usaban mucho por las mujeres de casa las flores aromáticas, lavandas, romeros, se usaban para espantar insectos y un buen tips para las fiestas por ejemplo es tirar hojas de lavanda y romero que se pisan y además de ser aromáticas espantan de manera ecológica los insectos.

Los Lilium son de las flores más pedidas y son muy lindas y vienen en varios colores, representan la esperanza y el poder de la luz. El color rosa en las flores simboliza lo femenino.

- ¿Qué tenemos que saber para conservar mejor y más tiempos las flores?

- El Lilium es una flor que dura mucho en tu casa porque tiene diferentes botones que se van abriendo con el tiempo. En general las flores no requieren de agua mas que 1/3 del recipiente en que la tengas, esa es la medida. Lo ideal es cambiarle al agua todos los días, o día por medio. La vara de la flor hay que cortarla transversalmente, y ese corte se hace cada dos o tres días, que es por donde pasa la flor, si la cortas recta se pega en el fondo del florero e impide que tome agua. Otra cosa importante es que ninguna hoja toque el agua, porque eso hace que se creen organismos y el agua se enturbie.

- ¿Las rosas requieren un cuidado especial por lo que su tallo es leñoso, para que duren o se abran?

Las rosas importadas que están perfectas, y luego la rosa nacional y en Mendoza tenemos la suerte de tener grandes cultivos de rosas, pero hasta septiembre solo tenemos rosas importadas y esta no se abre nunca como se abre un rosa de jardín, aunque le piques el tallo, no va a pasar.

Si la rosa mendocina, la rosa porteña se abre mucho más , a mi me gusta mas la rosa nacional que la colombiana o ecuatoriana, y aun las rosas de jardín son las que mas me gustan porque además de la apertura divina tienen perfume.

- Para los ramos de novias ¿Hay flores que tengan un significado especial?

- El blanco normalmente se utilizan y las rosas blancas son lo perfecto para ese momento. Ahora las novias son mas jugadas con las flores que eligen y se animan a que su ramo sea solo de follaje que está bueno con verdes y texturas diferentes, alturas diversas, por su puesto que depende del vestido y la hora en que te vas a casar; si es un vestido elegante y boda de noche no va con ramo de follaje, que si es para una boda de medio día, campestre con un vestido más boho. Las marimoñas me fascinan, para mi son la flor del amor, ideales para las bodas se septiembre y octubre.

Está bueno esto de empezar a usar flores y follajes que no sean los típicos que uno encuentra en las florería, como las gramíneas, cortaderas; el eucalipto que mas allá que esta muy visto ya no deja de ser divino para seguir usándolo y además es uno de los pocos follajes que son súper aromáticos.

Sobre algunos tips a tener en cuenta respecto a los usos diferentes usos que podes darle a las flores y las variedades que podes usar para el diseño de los ramos Celina vimos que los follajes aromáticos son ideales para las bañeras como el eucalipto que despierta mucho aroma para el vapor del agua, así como para los dormitorios. Igualmente se utilizan para sahumar tus espacios, una vez secos podes combinarlo con lavanda, laurel y romero. Los follajes además no requieren mucho cuidado ya que podes cambiarle el agua una vez por semana y se mantienen bien y además te permiten llevar la naturaleza dentro de tu casa, incluso ramas de árboles con flores como puede ser el palo borracho.

Para el diseño de ramos “Lo primero que tenés que hacer para un arreglo con pocas flores es poner follaje, tratar que sean 3 o 4 diferentes, laurel, gramíneas, Laurentino, algún siempre verde que tengas, lo importante es combinar distintas texturas, con flores secas también podes combinarlas, lavandas, linyeras, limoniun, colita de visón, lentejón, el fruto de la vaina de la palmera. SE usan mucho las palmas, que están buenísimas e incluso las podes pintar, son hojas de palmeras, podes hacer arreglos mas pop y modernos. Flores duraderas también son las clásicas montoneras, que es bien mendocina, no es una flor cara, el blanco siempre da mucha luz a los arreglos, y la base blanca te da la posibilidad de jugar con otros colores, rosados, violetas, amarillos. El laurel en flor también lo uso mucho porque es duradero y hermoso”

Para cerrar sobre el significado de las flores Celina afirmó que “el mensaje más importante de las flores es que te cambian el estado de ánimo, cuando recibís las flores o ves pasar la canastera, no hace falta ser experto en floriografía porque en si te transmiten un mensaje de alegría y color, ponerlas en tu mesa de luz, en tu baño, en la mesa en que desayunas y empezás tu día en la mañana , es inspirador”.