Amor por las plantas de la mano de "Cia. Botánica"

Hoy que estamos en un contexto que nos lleva a estar más en casa, es un buen momento para incorporar hábitos saludables, sobre todo si necesitas enfocar tiempo disponible es mejor hacerlo en algo que nos alimente de alguna manera, por eso desde Mendoza Prende pensamos en mostrarte emprendedores que tienen propuestas muy acordes con esto, y así fue que con Cia. Botánica hicimos este interesantísimo vivo en el Instagram de MDZ, que te invitamos a ver si ya estás conectado con las plantas como si tenés ganas de incursionar en algunas cosas para las que antes no tuviste tanto tiempo.

Ceci y Meena fundaron Cia. Botánica casi por casualidad, ambas amantes de las plantas pero dedicadas laboralmente a otras cosas, se conocieron en un taller de cerámica y conectaron por su pasión. Empezaron haciendo Kokedamas que fueron admiradas por su entorno y alentadas para dedicarse a comercializarlas, de ahí participaron en ferias, crearon su Instagram y se fueron involucrando cada vez más, perfeccionando sus conocimientos y la variedad de servicios, al punto que fue tal la demanda de Cia. Botánica que dejaron su trabajos para dedicarse de lleno y hoy es una de la comunidad más grande en IG y más consultada por los aficionados a las plantas, tanto para asesoramiento de diseño de espacios verdes, compra de productos y talleres.

Para Meena la clave de tanto éxito se resume en la pasión, el amor, la dedicación y capacitarse tanto en el mundo botánico como en el manejo de las redes, “es un proyecto que venimos trabajando hace 7 años, nuestra pasión son las plantas y combinarlas con cosas que nos gustan como el diseño, la decoración, un gusto estético diferente, mas allá de que enseñemos a cuidar plantas y nos gusta darle una vuelta de rosca y no ser un vivero más, enseñar a cuidarlas, entenderlas y conectar con ellas e invitar a que se entusiasmen con el mundo botánico”.

- ¿Qué le dirías a alguien que recién está poniendo atención al mundo de las plantas, cómo lo inspirarías a entusiasmarse con ellas?

- Esta cuarentena despertó ganas de poner las casas lindas y eso se acompaña de generar espacios verdes para no sentirse tan encerrado y estar mas en contacto con la naturaleza y eso tiene un significado es la biofilia que es una necesidad del ser humano de estar en permanente contacto con la naturaleza y esto esta grabado en nuestro adn, por eso nos copa estar entre arboles, con la naturaleza que te recarga energía. Estar cerca de las plantas y traerlas a casa recrea la biofilia que todos los seres humanos necesitamos y está científicamente comprobado que todos los lugares que tienen muchas plantas la gente rinde mejor, es más feliz, está mas contenta, menos estresada.

Hay que animarse, no es nada difícil, se puede aprender, es verdad que tener una afinidad con las plantas por ahí ya se trae, pero eso no significa que no se pueda aprender. La clave siempre está en la observación, y con algunos tips y analizando un poco la planta la podes sacar adelante, por eso nosotras hacemos workshop, tenemos un libro, se puede aprender mucho.

Muchos utilizan la jardinería como terapia también, como su momento de cable a tierra, hay que ser paciente también. Es importante tener en cuenta tres cosas que son fundamentales en toda planta: la iluminación, el riego y el sustrato.

- ¿Cómo hacemos para determinar, a que le tenemos que prestar atención para hacer el diagnóstico de la luminosidad de nuestra casa?

- Lo primero es observar la luz que hay en cada espacio de tu casa, cuanto sol ingresa si ingresa directo, si es débil o fuerte, el recorrido que hace, cuántas horas se detiene allí. Generalmente recomendamos que armen un planito. Hay que tener en cuenta también que el sol cambia muchísimo en la temporada, porque en inverno y verano hace recorridos diferentes, asique esta observación hay que hacerla dos veces al año.

Una vez que tenés ese listado ahí si investigas para saber qué tipo de plantas queres tener.Hay plantas para todo tipo de ambiente, algunas mas tropicales que están por ejemplo en la selva que están debajo de arboles y lugares sombríos, otras viven muy bien a pleno sol como los cactus, siempre a eso, es remontarse los lugares originarios de donde vienen las plantas. Anoten las plantas que les gusta , investiguen y luego van al vivero a comprar.

- Lo segundo que mencionaste fue el sustrato

- Si, lo primero que debemos hacer una vez que compramos la planta en el vivero es cambiar el sustrato, porque es muy malo con el que viene del vivero. Se vende aparte el sustrato y es súper importante, más que el riego. El sustrato se puede cambiar en cualquier época del año, y hay que renovarlo una vez por año mínimo, y hay un sustrato para cada tipo de planta, interiores, huertas, suculentas.

Podemos comprar todos los ingredientes y armar la formula, que en nuestro Instagram lo encuentran publicado, o pueden comprarlo ya armado. La renovación se hace replantado, se afloja la tierra cuando esta seca, se saca la mayor cantidad de sustrato viejo, y en la maceta nueva que elijan se coloca piedra en el fondo, sustrato , planta y complementamos con sustrato y para terminar es bueno colocar algún material de terminación piedritas, maderitas, corteza de coco, musgo, que son capas protectoras para que el riego no se evapore y también en invierno protege la raíz de las heladas y evita que crezcan malezas.

Las plantas que están en maceta grandes lo que podemos hacer es renovar un poco haciendo algunos agujeros en canteros, para las plantes que están al aire libre hay materia orgánica en el ambiente entonces se va a ir fertilizando sola, pero también podes ir agregando de la misma manera.

- ¿Hay espacios en que no podemos tener plantas? Hay mitos, como el de que no es aconsejable en la habitación.

- Si eso es un mito, pensemos que son los creadores de oxigeno en el planeta, sin planta no habría vida. Si es verdad que en un momento del día chupan el dióxido de carbono y lo transforman en oxigeno, también hacen el proceso inverso, pero es ínfima la cantidad o sea tendrían que tener una selva en su habitación, podes tener cientos de plantas que no pasa nada.

- ¿Hay ciertas especies de plantas que entre si no se pueden mezclar?

Se agrupan por requerimiento hídrico, de luz y sustrato si querés armar un terrario. Ahora si lo tenemos en distintos contendedores podemos tener distintos tipos de planta que convivan juntos. En las huertas si hay mas detalle en las asociaciones porque algunas son benéficas y otra no tanto, se dice que lo que va bien el plato va bien en la tierra, orégano, tomate y albaca, va a ir bien; otras se invaden o compiten. En las huertas también esta bueno poner flores para atraer polinización de la buena y aromáticas que sirven para ahuyentar plagas.

- ¿Qué tenemos que tener en cuenta acerca de las plagas y con qué podemos combatirlos?

- Si la luz, el riego y el sustrato está bien es difícil que la planta se enferme o sea atacada por una plaga o enfermedad. Las plagas mas comunes son cochinilla, pulgones, hormigas, caracoles y babosas. Una solución orgánica es fácil es el alcohol de ajo que se prepara muy fácil en casa con 5 dientes de ajo, 500 ml de agua y 500 ml de alcohol, se mezcla todo, el ajo hay que machacarlo bien o licuarlo y colarlo y se puede aplicar inmediatamente; podes guardarlo en la heladera y te dura 3 meses. La cochinilla además hay que secarla manualmente, con agua y jabón blanco y luego la formula de alcohol de ajo. También es importante cuidarlas del sol cuando lo aplicamos. Hay que separar esta planta en cuarentena y aplicarlo una vez por semana durante un mes. Para los caracoles sirven las trampas de cerveza, que son tapitas que enterrás con cerveza o tierra de diatomea que es muy bueno para todas las plagas, que no afecta la planta, ni humanos, ni las mascotas.

Otros tips importantes para el cuidado de las plantas: en invierno para evitar heladas es recomendable cambiarlas de lugar para que estén a resguardo y si no es posible cubrirla solo de noche con tela anti heladas. La fertilización de las plantas recomienda no hacerla mas de dos veces al años y en general es mejor hacerla cuando la planta sale del letargo que se da en invierno y comienza a reactivarse entrando en la primavera. La poda promueve el crecimiento de la planta y cada una tiene una época y requerimiento específico por lo que es necesario investigar en cada especie. El cambio de maceta tenés que hacerlo en cualquier momento si queres que la planta tenga mas espacio para crecer, ideal con cada cambio de sustrato; si es necesario que lo hagas si la raíz comienza a salir por los espacios de drenaje.

Respecto de las plantas aromáticas el secreto para que crezcan saludables es consumirlas, ir cortando a medida que van saliendo. Las de tallo más duro, como el romero o el curri, son más fuertes y no requieren tanto cuidado a diferencia de las de tallo blando como la albaca, el perejil, la menta que son mas estacionarias y requieren mas atención. Pueden darse también en el interior si hay buena luz.

Saliendo de los requerimientos técnicos para la salud de nuestras plantas hablamos un poco acerca del diseño y la tendencia en plantas de interiores. Sobre el esquema para armar el espacio verde recomendó jugar con las alturas y distintas combinaciones de plantas, no tener plantas sola, al menos agruparlas cada tres especies. Se puede combinar con elementos secos, elegir buenas macetas o recipientes de diferentes tipo, incluso se pueden adaptar objetos que tenían otra utilidad y reciclarlos como por ejemplo teteras. También aprovechar los espacios aéreos colgando plantas. Las planta que hoy están en tendencia la Monstera, el Gomero, la Sanseviera, el Ficus, están muy de moda todas las plantas con pigmentación rosada o fucsia, como la Calatea o la Pilea. Los Cactus y Suculentas están entre las favorita; entre los colgantes los helechos, el potus, la Hidra.