En qué consisten las "aulas burbuja" que proponen para volver a clases

Los protocolos y recomendaciones para la vuelta a las clases presenciales en aquellas provincias con limitada circulación del coronavirus incluyen un nuevo modelo de distribución de alumnos en las aulas, el distanciamiento social, barbijos y menos horas en la escuela en función de la cantidad de grupos en los que se divida a los estudiantes.



Además, cada escuela deberá garantizar las medidas de higiene y seguridad tanto para docentes como para los alumnos, como la normal provisión de agua potable y el adecuado funcionamiento de los desagües cloacales. Aquella escuela que no tenga estas condiciones no podrá abrir sus puertas.



La capacitación docente y la preparación de las familias, especialmente las que tienen hijos que concurren al nivel inicial y los primeros años del nivel primario, también serán condiciones indispensables para que una escuela vuelva a recibir a los alumnos,



"Creemos que podemos iniciar las clases en agosto en gran parte de las provincias, salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires, el gran Resistencia y alguna provincia patagónica como Río Negro, por eso en estas cuatro o cinco semanas que nos quedan debemos trabajar en forma ardua para preparar a las escuelas, docentes y no docentes con estos protocolos y recomendaciones", dijo el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



El ministro, durante una videoconferencia desde el Palacio Sarmiento, aseguró que entre las recomendaciones que se realizan a las provincias está una nueva distribución de alumnos en las aulas, basada en "un modelo burbuja" que implica salir del formato tradicional y agrupar a cuatro u ocho alumnos hacia los lados, con el maestro en medio del aula.



En este sentido, el titular del Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), Diego Golombek, destacó "esto dependerá también del espacio físico que haya en cada escuela, por lo que quedará a criterio de cada director adoptar un modelo más acorde a la infraestructura de su establecimiento".



Trotta explicó que "vamos a encontrar una escuela distinta, con un abordaje complejo en los primeros años del nivel primario"



Y destacó: "Nos queda saber cómo vamos a encarar el proyectado desgranamiento de nuestro sistema educativo no solo a partir de la pandemia sino de todas sus consecuencias".



Los protocolos y recomendaciones, elaborados tras reuniones con sindicatos, infectólogos, funcionarios de otras carteras y especialistas, serán elevados al Consejo Federal de Educación para su aprobación la semana entrante.