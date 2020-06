¿Dónde detectaron los dos nuevos casos de Covid-19?

La Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes procesó este jueves 92 determinaciones, de las cuales 3 arrojaron resultados positivos. Una de ellas, se refiere al transportista de 48 años que se encuentra internado en el Hospital Perrupato y que había regresado de la provincia de Buenos Aires el pasado domingo 14 de junio.

El sujeto arribó el martes por la tarde al nosocomio de San Martín con dolor de garganta y fiebre; y tras la internación y el hisopado de rigor, dio positivo en las últimas horas, por lo que quedó alojado en una de las salas especialmente dispuesta por el hospital para tratar casos de pandemia.

Pero los otros dos pacientes, una mujer de 55 años y un hombre de 37 años que están alojados en el Hospital Español, todavía se está investigando el nexo epidemiológico.

Estas dos personas fueron detectadas por medio de las Unidades Centinelas para rastrear casos de COVID-19. Estas unidades forman parte del programa de Vigilancia Epidemiológica que permite tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza.

Las unidades se encuentran en cinco hospitales de la provincia donde se toman las muestras para analizar COVID-19 y luego enviados a la red coordinada de laboratorios.

El Gobierno presentó el sistema Unidades Centinelas COVID-19



Se trata de la puesta en marcha de un programa de Vigilancia Epidemiológica que permitirá tener un mapa de situación más preciso sobre el impacto de la pandemia en Mendoza https://t.co/yFpK6U0GH6 pic.twitter.com/sieTnCAgXI — Min.Salud-Desarrollo (@MinSaludMza) April 10, 2020

De esta manera, se realizan los testeos a personas que tengan síntomas compatibles sin importar si tienen nexo epidemiológico o no. Si bien en la provincia aún no se ha detectado circulación del virus, uno de los objetivos del proyecto es lograr confirmar si hay o no casos autóctonos.

La mujer de 55 años, fue detectada en la Clínica de Cuyo y luego trasladada al Hospital Español.

Mendoza cuenta con 113 casos positivos confirmados, de los cuales 44 son importados, 60 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19, y los 9 restantes se encuentran bajo investigación epidemiológica.

También, la provincia tiene 84 personas recuperadas y 9 fallecimientos por COVID-19.