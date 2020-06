La fiesta del caso 98 que puede complicar la investigación

El empleado de una bodega de Maipú que no respetó la cuarentena y generó una cadena de contagios es, por estas horas, una de las mayores preocupaciones para las autoridades mendocinas. No solamente porque ya se realiza el seguimiento de cientos de personas que tuvieron contacto estrecho u ocasional con el "caso 98"; sino porque existe una posibilidad inquietante: si el hombre participó -como se rumorea- de una fiesta con excesos, por lo que es posible que muchos infectados no quieran darse a conocer.

El caso 98 habría contagiado a una joven que trabaja en la cervecería Pirca y a un amigo. Después de eso se habría trasladado a una casa en la que se parrandeó durante un día entero.

El problema, deslizan algunas fuentes a las que accedió MDZ, es que varios de los que participaron de ese evento podrían querer esconderse.

Por eso, se teme que haya casos en la calle, "invisibles", que negarán todo contacto con el enfermo. Como sea, lo que está claro es que el caso 98 pone a la provincia frente a un desafío enorme, que involucra a la salud. Habrá que seguir el trazo epidemiológico para ver cómo continúa la historia.