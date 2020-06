Marcelo Ortega: "Es necesario equilibrar un modelo de producción audiovisual más amplio y federal"

Marcelo Ortega es presidente de Filmandes, una asociación civil abocada a promover el desarrollo de industrias creativas en Mendoza. Nació hace 5 años con el objetivo de generar un polo audiovisual en la provincia que comience a gravitar en la matriz productiva y genere cultura desde el ámbito local y global.

“Apostamos a un 2020 con mucho impulso, con más de 30 proyectos que teníamos en danza, pero de pronto tuvimos que reconvertirnos, lo que implicó trabajar hacia adentro e imaginar escenarios futuros. Sin embargo, estamos convencidos que es una actividad que va a despegar”, expresó Marcelo respecto del impacto que la pandemia tuvo en el desarrollo de este emprendimiento.

En esto que decís de la proyección en Mendoza, y más allá de este paréntesis obligado por la pandemia ¿cómo ves el escenario de Mendoza respecto a sus potenciales para el desarrollo de esta industria?

Mendoza fue entre 1944 y 1960 se la denomino la Hollywood Argentina, teníamos los estudios de filmandes cuya actividad se desarrolló por casi dos décadas, de ahí que nosotros tomamos el nombre en homenaje a esos pioneros. Ellos vieron que Mendoza tenía sol 365 días del año, una conectividad importante y hoy además de eso contamos con recursos humanos calificados y estamos promoviendo el desarrollo de políticas publicas necesarias con gobiernos municipales y provinciales para potenciar la región. Tenemos mucho potencial, necesitamos atraer fondos de inversión y es el camino en que estamos. Creemos que este camino asociativo, innovador y creativo es un buen comienzo para lograrlo.

¿Qué proyectos tienen en carpeta?

Estamos trabajando en una plataforma de capacitación que hemos desarrollado con universidades, tanto en relación a la escuela de cine como los ámbitos académicos específicos de carreras vinculadas con esto. También estamos con el observatorio de la industria audiovisual para saber quienes somos y con qué recursos contamos, información que es estratégica para proyectarnos. En un segundo esquema estamos promoviendo políticas públicas, legislación e incentivos fiscales y de inversión necesarios.

¿Cómo articulan con otras provincias?

Venimos trabajando muy bien con Córdoba, Rosario, Tucumán y Misiones, hemos conformado lo que se llama el Corredor Audiovisual Argentino, y hemos empezado a trabajar en co-producciones y desarrollo de proyectos conjuntos, nos complementamos muy bien. También la idea es a futuro es extender esta articulación con Chile y Uruguay y crear un corredor bioceánico creativo.

¿Cómo se están pensando propuestas que puedan resultar atractivas para los inversores en este tipo de producciones?

Esa es una tensión que tenemos entre provincianos versus el puerto, necesitamos federalizar los recursos que tiene el Instituto Nacional de Cine, que son recursos importantes, que ahora también se está empezando a ver cómo se complementan con las plataformas del país, hay una propuesta del Presidente del INCAA de que parte del IVA que las gravan vayan a este fondo audiovisual. Por otro lado es necesario incentivar a que los gobiernos locales realicen inversiones para el sector y también a los empresarios locales, que puedan ver en esta industria una posibilidad de inversión por el potencial que tiene.

Es necesario equilibrar un modelo de producción audiovisual más amplio y federal; en este sentido la industria audiovisual tienen todo el potencial para hacerlo desde Mendoza, en esa costa oeste. Venimos pensando por afuera de la caja hace tiempo tratando de innovar y mostrar nuestros potenciales. Mendoza está a 40 minutos de un aeropuerto que te conecta con cualquier parte del mundo. La infraestructura turística y gastronómica, los recursos humanos calificado, la vanguardia en las universidades más un estado que quiera desarrollar políticas activas en esto, muestra todo nuestro potencial.

Esa industria que nos acompañó todo este tiempo de cuarentena que hizo que fuera más llevadero tiene atrás producción, recursos humanos, toda una estructura que hay que financiar. El mundo está consumiendo en forma voraz contenido audiovisual y nosotros tenemos toda la capacidad para producir esa oferta.

¿Cuáles son los instrumento legales que están gestionando o que consideras necesario se promuevan?

Mendoza sancionó el año pasado una ley de promoción de la industria audiovisual cuya autoridad de aplicación son el Ministerio de Economía y el de Cultura, crea un fondo y una mesa de trabajo conjunta y establece una posibilidad concreta para promocionar inversiones, en estos días junto con otros sectores que componen esta mesa audiovisual, estamos trabajando para que en días mas empecemos con la implementación de esta ley.

Es importante porque establece un fondo de garantía para que uno pueda acceder a créditos y un fondo de desarrollo de proyectos para potenciar contenidos locales. En esto estamos bastante bien y es muy importante que Mendoza ya tiene este marco legal. Los municipios también están desarrollando políticas activas y va creciendo de a poco esta necesidad de ir dando a Mendoza el desarrollo de una matriz de industrias creativas. Estamos con proyectos fuertes en cine, videojuegos y publicidad. Según los datos de nuestro observatorio en 30 proyectos se promovieron 1700 puestos de trabajo y no solo directos, sino también gastronómicos, vestuario, maquillaje y hotelería.

Además la sinergia que se puede generar con la industria del Turismo es importante. Mencionaste recién las políticas activas de los municipios, algunos de ellos realizan festivales de cine, ¿Por qué Mendoza no logran consolidarse en el circuito de festivales?, pregunta un seguidor.

La política de festivales es compleja, pasa en todos los lugares del mundo, no solo acá. Tienen una dinámica que hay que ir acrecentando de a poco, es fundamental encontrar la identidad de cada festival, lo que tiene que ver con el financiamiento, con quienes vienen. Mendoza tienen el atractivo del vino, que es un emblema simbólico de la provincia. Es necesario un complemento conjunto, un ecosistema, desde lo turístico, gastronómico , la curatoría de contenidos y el incentivo de que la gente participe.

Si en Mendoza seguimos avanzando en la flexibilización de actividades con una pandemia controlada ¿han pensado esto como una oportunidad para Mendoza en que pueda ofrecer una locación para el desarrollo de los contenidos hoy totalmente frenados en CABA?

Presentamos un protocolo sanitario para que se reactive la actividad para rodar en Mendoza, que para el caso de actores se debe complementar con un protocolo específico que ellos van a tener. Estamos comenzando a rodar algunos pequeños contenidos, sobre todo publicitarios, con mucho cuidado y prudencia.

Uno de los aspectos importantes además de la producción y distribución de contenido audiovisual es el consumo. Y en esto una autocritica que vemos en la industria es no haber podido captar la demanda de los consumidores, tenemos que pensar qué quieren las audiencias recibir. Las audiencias son segmentadas y sumamente variadas, es todo un desafío y en esa línea estamos trabajando. Creo que post pandemia vamos a tener una audiencia más inteligente, que demanda proyectos serios, responsables e innovativos.

¿Cómo evaluás la puesta en escena de la fiesta de la vendimia?

Voy a dar una opinión personal porque no tenemos una opinión formada como filmandes como agrupación no nos hemos puesto a trabajar. Te voy a decir lo que yo creo que debiera ser, para mi la vendimia hoy no piensa fuera de la caja, tiene un relato que se va copiando así mismo y poco innova porque apela a determinados recursos que tienen que ver con ciertos espacios sensibles, con muy buena voluntad de quienes la hacen y con todos los recursos que se ponen. Como consumidor creo que debería ser una gran acto donde realmente sea un evento cultural de una magnitud artística superior y en estos últimos años ha tomado una situación de confort, a mi me gustaría que me sorprenda. Debería innovar en la narrativa, en cómo contar más que en luces, que no se trata de eso; diría que hoy la vendimia puede conmover en lo coyuntural pero no sorprende.

Ojalá que este tiempo que nos tiene un poco frenado en el hacer nos lleve a que se generen estos espacios de encuentro entre los distintos actores con peso para potenciar esta industria para la que tanto potencial tiene Mendoza.

Esto tiene que ver con la identidad, qué identifica a un lugar creativo, donde se visibilice y se valore la cultura, tenemos que construir en conjunto esa identidad que también se construye pensando distinto, con innovación. La creatividad es conexiones improbables de elementos de valor en contextos de incertidumbres, esa identidad que conecta tiene que ser el motor de la innovación y en este caso es poder potenciar una industria que genere empleo y riqueza y que promueva nuestros paisajes e historia y así generemos este espacio identitario cultural que los demás valoren.