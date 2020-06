Luciano Rosso, “es increíble la inmediatez y alcance que tiene internet”

En S.O.S live tuvimos una divertida e interesante charla con el multifacético y reconocido actor argentino Luciano Rosso, el rey del playback, quien actualmente vive en París. En la entrevista cuenta que sus videos tienen como objetivo distraer, divertir y lograr en las personas un descanso mental, necesario en estos tiempos.

"Soy un artista muy curioso y muy inquieto que desde chico supo qué es lo que quería y por suerte tuve el apoyo de mi familia y de todos los que me rodean", se autodefine Luciano.

Su carrera comenzó a sus 17 años, "decidí empezar a bailar porque no me podía imaginarme trabajando en una oficina". Fue así como fue parte del elenco de la escuela dónde se formó, luego durante 8 años miembro de El Choque Urbano. Allí tuvo un primer acercamiento con la fusión de la danza y el teatro.

Un par de años más tarde, con la necesidad y las ganas de emprender algo propio creó junto a Hermes Gaido (director de Un Poyo Rojo) un centro cultural que resultó un semillero de grandes proyectos.

Fueron sus videos en youtube los que le dieron reconocimiento mundial, en los cuales usa playback o fonomímica. A esta técnica llegó por instinto, “me pasó desde muy pequeño que jugaba con este lenguaje antes de saber que existía una técnica”, cuenta Luciano y agrega “escuchaba sonidos y tenía que hacer la mímica del sonido de los pajaritos, el ruido de los autos. Ahora escucho dos mujeres que hablan y tengo que hacer los gestos”.

Su arte llega a todas partes del mundo y hace reir a un público global, “siempre tuve interés por alcanzar un público variado y tratar de usar la complicidad y el humor sin barreras ni banderas”, explica el actor. “Eso lo encontré en esto de los videos y en general en todos mis proyectos escénicos”, agrega Luciano.

Además el artista habló sobre cómo las redes sociales se han convertido en grandes aliadas para él, “es increíble la inmediatez y alcance que tiene internet”.

“Pensé: ¿qué puedo hacer con las redes sociales? y como vengo del palo de la danza intenté llevar los movimientos a la cara y hacer una especie de danza facial para los videos agregándole también disociación”, cuenta el actor cuando recuerda cómo comenzó a subir sus videos en redes sociales como instagram, facebook y youtube y lograr millones de reproducciones y gran aceptación por parte del público.

“Cuando hago los videos me pasa que por lo general sé que va a funcionar cuando yo siento que me voy a otro lugar, cuando realmente no soy yo y me despego de mi mismo”, relata el actor.

En 2011 subió su primer video a youtube sin imaginar que se haría viral al igual que el reconocido video interpretando con fonomimica la canción “El pollito Pío”.

Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales confiesa que le gusta responder y estar en contacto con ellos, “muchos de los temas que hago me los mandan en las redes”. Él mismo maneja sus redes, no se rige por técnicas del marketing digital sino que publica y comparte cuando lo siente así.

“Decidí ser mi propio jefe hace muchos años y por suerte me va bien aunque no es fácil”, resalta Rosso y agrega “el arte es un camino difícil sobre todo en Argentina, acá (Francia) es tan valorada como cualquier otra carrera”.

Luciano compara los artistas argentinos con los europeos y opina “en Argentina el arte sale desde un lugar más visceral (...), yo siempre lo hice igual si tenía o no plata, por la necesidad de crear” y agrega “acá hay una comodidad primero te dan la plata y luego ves qué haces”.

El artista está en pleno proceso creativo de su nuevo e innovador proyecto, Apocalispsync. Un espectáculo visual pensado para disfrutarlo de manera virtual, cada espectador podrán verlo a través de su dispositivo. El valor será un aporte mínimo de 2 dólares para acceder al material, una especie de entrada simbólica.

Conocé más sobre los proyectos de Luciano Rosso, sus técnicas y experiencias en el video de la entrevista en vivo.

Quedate atento al próximo S.O.S live.