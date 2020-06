PlayStation 4: precio para el juego más esperado del año

El último State of Play nos dejó muy claro lo que se cernía ante nosotros el próximo 19 de junio, con la inminente salida de The Last of Us: Parte II; con tan sólo un par de semanas antes de alcanzar la mencionada fecha, son muchas las tiendas que se preparan para vender el título de Naughty Dog al público general, algunas de estas tiendas con interesantes ofertas para llamar la atención de los usuarios.

Hablando del portal Mercado Libre, por ejemplo, el juego ya se publica por un valor de 6599 pesos en formato físico o a 7999 en 6 cuotas sin interés.

Además, la preventa online desde el portal de PlayStation Store, TLOU2 se puede adquirir por 59.99 dólares, lo que a la cotización actual es algo así como unos 5400 pesos. Este precio, debido a la situación de la cotización del dolar en los últimos tiempos, se ha reducido en cuanto a la divisa extranjera teniendo en cuenta que hasta hace un tiempo los juegos que hacían su aparición tenían un valor de 71.99 dólares.