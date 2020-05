Los libros que más se están leyendo en esta cuarentena

Leer, durante esta cuarentena, se volvió una de las actividades favoritas por los argentinos. Te contamos cuáles fueron los libros más comprados y consultados durante el último mes.

Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enriquez

Un best seller mundial, pero Mariana Enríquez es una de las escritoras argentinas de mayor reconocimiento en la actualidad y de mayor demanda entre los hispanohablantes. La autora viene de obtener el Premio Herralde por su novela Nuestra parte de noche y desde esta semana, la editorial Anagrama habilitó la descarga gratuita de Las cosas que perdimos en el fuego, uno de sus libros de cuentos más célebres. Son doce relatos que van desde la novela negra hasta el realismo sucio, cruzando por el terror, la crónica y el humor. Desde mujeres que protestan contra la violencia doméstica hasta el Petiso Orejudo, pasando por los apagones de otras épocas y por una estudiante que se arranca las uñas y las pestañas.

Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson

Es la primera de la Trilogía Millennium -editada por Destino-, creada por el escritor y periodista sueco Stieg Larsson, que falleció en 2004 dejando otras tres novelas inéditas. Fue un éxito de ventas póstumo y también tuvo su adaptación a la pantalla grande. Es una historia negra, de misterio, que mezcla fraude financiero internacional con una rica familia industrial sueca.

La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón

Publicado en 2001, es el primer libro de la saga del Cementerio de los libros olvidados: vendió más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducido a 36 lenguas. La novela está ambientada en la Barcelona de la revolución industrial hasta después de la guerra civil española.

La peste, Albert Camus

Camus publicó La peste en el año 1947 como respuesta a la enorme crisis colectiva, psicológica y moral, después de la Segunda Guerra Mundial. El autor francés se dirigía a su país a través de una suerte de fábula, una enorme metáfora: contaba la historia de una plaga que provocaba un confinamiento obligatorio en una ciudad otrora bulliciosa e implacable.

No hay duda, entonces, de lo que mueve a los lectores a recuperar este clásico en un momento como este, el de la crisis del COVID-19: el deseo de las lecciones del filósofo nos sirvan para afrontar esta situación, para no cometer errores colectivos, para no sucumbir a las tentaciones que una situación límite como la que vivimos nos ofrece, y para salvarnos a nosotros mismos cuando todo esto acabe.

Reina roja y Loba negra

Dos novelas negras de Juan Gómez-Jurado que también han arrasado en el mercado arrasado por la crisis del COVID-19. Como en el caso de Javier Castillo, estas historias de detectives, misterio y corrupción ambientadas en Madrid apelan a la parte de nosotros que más necesitada se encuentra, en estos momentos, de una distracción estimulante. Éxito nacional e internacional, su trabajo engancha y se contagia de boca en boca.

Bonus track

Los usuarios también consultan las plataformas para descargar libros, de hecho hace unos días circuló por las redes sociales el link sobre "los libros más caros que existen y están 48 horas para bajarlos gratis".

Se trató de una iniciativa de Editorial Springer que fue furor. Otras plataformas también se sumaron a la acción y regalaron miles de ediciones.

¿Y vos qué estás leyendo?