Francis Mallmann: "No creo que venga un turista a Mendoza hasta marzo de 2021"

En ciertos círculos culinarios mundiales lo catalogan como "el chef más interesante del mundo". Lo cierto es que este bonaerense, nacido en Acasusso, y que hoy tiene dos pequeñas hijas mendocinas; construyó un imperio en el universo de la gastronomía a base de talento, creatividad y una excelente visión de negocios.

Francis se encuentra en nuestra provincia junto a su esposa, Vanina Chimeno, y sus dos niñas cumpliendo con los indicado por los últimos decretos de necesidad y urgencia... pero la novedad radica en que decidió abrir su espacio gastronómico bajo la opción de delivery. Nos encontramos con él, y nos enfrascamos en una interesante charla, a la que luego se sumó el jefe de cocina del espacio, José Luis Medina.

Esta cuarentena te tomó por sorpresa en Mendoza. ¿Qué hace Francis Mallmann, un hombre tan activo, en estos días? ¿Cómo se pasa el día?

- La verdad es que trabajo mucho desde casa. Están todos mis restaurantes cerrados, en todas partes del mundo; pero es el momento de hacer planes y estrategias para los distintos establecimientos.

¡Tengo además dos hijas chiquitas, que dan mucho trabajo! Te cuento también que estoy cocinando mucho. Lo cierto es que soy de levantarme a la mañana temprano, pero me ocupo de tal manera que de repente es de noche, y ya me voy a dormir. Los días se me pasan rápido.

El patio de "1884".

¿Cómo estás vos, en lo personal, enfrentando estos días tan raros?

- Estoy bien. Estoy en paz. Estoy contento. Tengo mucha esperanza, y siento que vamos a salir bien de esto.

Los rubros gastronómico y turístico son dos de los más golpeados por esta crisis. ¿Cómo creés que va a evolucionar esto? De acuerdo a tu trayectoria... ¿Qué pensás que va a pasar?

- Creo que hay que ir día a día. Desde que empezó esto me di cuenta de que podemos tener sueños, planes, ganas... pero vamos a tener que esperar e ir viendo lo que pasa en todo el mundo y cómo va evolucionando el tema de la pandemia.

Yo no creo que venga un turista a Mendoza hasta marzo del año que viene. No creo que hayan vuelos, ni que los dejen entrar, ni que en general quieran salir. Tenemos que ver cómo nos adaptamos a eso. Va a ser muy difícil.

Merluza negra con alcaparras fritas, puré de papas, ensalada de kale, menta y albahaca.

Toda una novedad, Francis Mallmann contándome que hace delivery...

- ¡Para nada! Yo ya había trabajado con el sistema de delivery en otras épocas, y en distintos lugares. Hace una semana decidimos abrir mediante este formato para darle un poco de buen servicio a nuestros clientes y a la ciudad. Estamos cambiando las propuestas semanalmente, y el formato es más sencillo: hay sandwichs, chivitos, empanadas, algún pescado, carnes a los fuegos y postres muy ricos. Trabajamos de jueves a domingos, y se puede pedir para mediodía o noche" .

Los momentos como el que estamos viviendo... ¿Son para proyectar, o para "aguantar"?

- Estoy trabajando en muchos proyectos nuevos. Soy una persona que siempre tiene ganas. Hay mucha gente que sabe que los momentos difíciles son buenos momentos para empezar cosas: esto siempre fue cierto. En Argentina hoy hay que tener mucha esperanza.

José Luis Medina: "Estamos felices de poder abrir las puertas"

Charlamos también con el jefe de cocina del restó, José, quien nos recibió a distancia pero en plena faena, trabajando en el domo de fuegos.

¿José, cómo están viviendo como equipo estos días que no tienen punto de comparación?

- Después de tantos días con el restaurante cerrado, solo puedo decirte que estamos muy contentos. Somos como una familia, y estamos comenzando a vernos nuevamente todo el equipo de a poquito, porque hemos hecho planillas de trabajo en donde se viene por turnos, y por días. Hay protocolos de distancia e higiene muy severos. Por supuesto, el uso de guantes y barbijos no se discute. Hay 'ultralimpieza' y 'ultraseguridad'.Todos tenemos en la cabeza el cuidado entre nosotros y de la gente, del cliente.

José Luis Medina, jefe de cocina de 1884.

¿Cuáles son los platos que, si te apuro, me decís que hay que aprovechar?

- Bueno, uno de los número uno es sin dudas el ojo de bife hecho en el domo, con mucho humo y muchas brasas: nuestras carnes siempre nos representan; acompañado de las clásicas papas de Francis y una ensalada rica que limpie el paladar. Las empanadas llevan 40 años con Francis, son increíbles y no puedo dejar de recomendarlas. Como gusto personal, la merluza negra que llega de Ushuaia es absolutamente deliciosa.

Mollejas con kale, radicchio, cebolla morada y cherrys.

- ¿Tiene éxito el formato delivery?

"Muchos mendocinos nos piden delivery, porque hemos bajado bastante los precios, para que puedan disfrutar en su casa sanos, seguros y salvos. Cada semana vamos cambiando todo: ahora que comienza la época más fría pondremos platos más fuertes, más potentes, así que lo único que deben hacer es buscarnos por las redes sociales y allí encontrarán cómo contactarnos".