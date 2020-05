Murió el hombre que ganó $44 millones en el Quini e hizo una fiesta

Eduardo Martí tenía 58 años y desde hacía meses era millonario. En octubre ganó 44 millones de pesos y organizó una gran fiesta para celebrarlo. Pero poco tiempo después fue internado en una clínica de Córdoba tras sufrir un ACV.

Según informó La Voz del Interior, el hombre, de 58 años y empleado en los Tribunales cordobeses de Villa Dolores, se encontraba internado en una clínica de Córdoba desde hacía varios días y no pudo recuperarse.

"Tengo más amigos que nunca. Y levantás una baldosa y sale un acreedor", bromeaba luego de dar a conocer que había ganado el Quini jugando a los números 03, 10, 11, 20, 25 y 30.

"Veía un programa de televisión del Papa que había canonizado un nuevo santo. No me acuerdo el nombre, pero el periodista que narraba decía que había que pedirle al nuevo santo porque son muy milagrosos. Y muy adentro mío le pedí que me hiciera ganar el Quini", había manifestado.

Pero una compañera de trabajo le reclamaba la mitad del dinero asegurando que había apostado con él. Al parecer los dos solían jugar y ese día su compañera Victoria Castellano le pidió que apueste por ella. El hombre accedió y junto a la boleta del Quini encargada por Castellano, jugó otra del Loto. Para no confundirlas las nombró: a la de su compañera le puso "nenas", porque los números habían sido elegidos por las hijas de Castellano, y a la propia la tildó como "Edu".

Finalmente, ambos decidieron compartir el premio.