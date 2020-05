La positividad va en aumento y solo tres provincias no tienen contagios en los últimos 14 días

El Ministerio de Salud de la Nación informó hoy dos nuevos fallecimientos que elevan la cifra de muertos por coronavirus a 510 y explicó que si bien el 88 por ciento de los 259 pacientes actualmente internados en unidades de terapia intensiva están distribuidos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ese tipo de sistemas de atención no tienen una "ocupación crítica".



Al encabezar el reporte diario de la cartera sanitaria por la pandemia de coronavirus, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que el 54% de las personas internadas en terapia intensiva con Covid-19 están alojadas en la Ciudad (140 pacientes) y 34% (88 personas) en la provincia de Buenos Aires, por lo que ambos distritos suman el 88% de esos pacientes.



"De ninguna manera nuestras terapias intensivas están en situación de ocupación crítica en este momento", remarcó la funcionaria y dijo que se está trabajando en la mesa de seguimiento del Área Metropolitana para "el monitoreo" de esa situación y para dialogar sobre las medidas a implementar.



En tanto, el porcentaje de positividad nacional, el que mide cantidad de casos detectados sobre test realizados, se encuentra en 11,8% y en aumento "a expensas del Área Metropolitana de Buenos Aires", donde se circunscribe la "circulación comunitaria predominante en el país", señaló Vizzotti. "De los 769 nuevos casos de ayer, el 94% se localiza en el Amba", añadió.



La secretaria señaló que, más allá de las dos provincias que no registran casos (Formosa y Catamarca), ayer se redujo a tres la cantidad de jurisdicciones que no contabilizan contagios en un período de 14 días: San Luis, La Pampa y Santa Cruz.

"Hay tres provincias que no reportan casos en los últimos 14 días y recordarán que en reportes anteriores comentábamos que eran muchas más. Esto muestra la importancia de mantener la vigilancia muy sensible. Ante el mínimo síntoma, contactar al sistema de salud", recomendó.



Los nuevos fallecidos por Covid-19 son dos hombres, uno de 62 años residente en la provincia de Buenos Aires y otro de 43 residente en la Ciudad. La tasa de letalidad es de 3,5% sobre los casos confirmados y la de mortalidad de 11,2 cada millón de habitantes.



En las últimas 24 horas se registraron 769 nuevos casos y el total de infectados asciende a 14.702 desde el inicio de la pandemia, con una tasa de incidencia 32,4 casos cada 100 mil habitantes. Del total de casos el 49,1% son mujeres y el 50,9% son varones, con una edad promedio de 37 años.



Respecto a los confirmados, 967 (6,6%) son "importados", 6.450 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.051 (34,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Un total de 4.788 personas ya se recuperaron y otras 9.404 tienen la infección en curso.



Ayer fueron realizadas 5.405 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 150.486 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 3.316,4 muestras por millón de habitantes.